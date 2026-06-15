中年好聲音4｜可嵐85分險過關遭轟「走音作狀」 為卓猷燕淘汰抱不平 網民質疑賽果公平
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《中年好聲音4》「安歌之夜」播出後隨即引爆網民熱議，可嵐一身粉紅色套裝演唱《向全世界說愛你》，卻被評判張佳添狠批「Sweet喺面嗰浸」，演出更被大量觀眾形容為「好恐怖」、「好作狀」。與此同時，同場被淘汰的卓猷燕僅獲83分出局，令網民群情洶湧直指「走得好唔抵」，賽果公平性再度受到質疑。
可嵐粉紅造型甜唱卻一開口即「出事」
可嵐在「安歌之夜」以一身搶眼粉紅色西裝登場，選唱甜蜜風格的《向全世界說愛你》，全程保持燦爛笑容並配合搖擺動作演繹。然而她一開口的即興哼唱（adlib）便明顯走音，被網民形容為「海豚音」、「鬼叫」，有留言更指「第一句已經走咗去荷蘭」。主持車婉婉雖形容其演出為「一大堆蜜糖」，但從畫面可見，連評審肥媽的表情都相當微妙，最終可嵐獲得85分，僅僅避過淘汰命運。
張佳添一句狠評令現場氣氛急凍
嘉賓許志安對可嵐的演出給予正面評價，讚她成功營造甜蜜感覺。不過評判張佳添卻毫不留情，直指可嵐的演繹流於表面：「Sweet喺面嗰浸。」這句尖銳評語令現場氣氛一度緊張。有網民翻查分數後更加不滿，指出「連平時最鬆手嘅肥媽都只係俾16分，可想而知有幾差」，亦有人質疑「淑情同分，唔係卦！淑情好聽好多」，認為評分標準令人費解。
卓猷燕選唱《世紀末煙花》甩Beat遭淘汰
同場的卓猷燕挑戰許志安經典《世紀末煙花》，卻因過度緊張而出現甩Beat及咬字不清的問題，評審周國豐直言：「特別是頭兩句，如果我不看歌詞，根本不知道你在唱什麼。」肥媽亦坦言她因緊張而失守節奏，浪費了天賦好聲音。卓猷燕最終僅獲83分確定出局。不過她在比賽期間展現的真誠態度和努力學習廣東歌的精神，令不少觀眾大感惋惜，留言區幾乎一面倒支持。
網民炮轟可嵐「應該一早out」質疑賽果公平
節目播出後，社交平台湧現大量針對可嵐的負面評論。網民直言：「可嵐係好有信心咁唱…到好難聽」；有人批評：「佢唱歌根本唔好聽，音色無變化，咬字作狀，感情刻意！最難頂係佢以為自己好sweet」；更有網民翻舊帳指：「佢次次都落咗待定區，但係次次都走得甩，根本幾round之前就應該已經要out佢」。相反，大批觀眾為卓猷燕抱不平，「頭先聽完可嵐，真心唔好聽，完全唔係比賽嘅水準，卓猷燕走得好唔抵」成為熱門留言，有支持者更寫下藏頭詩「卓越表現永難忘，猶榮雖敗贏口碑」向她致敬。
資料或影片來源：原文刊於新假期