中年好聲音4｜可嵐85分險過關遭轟「走音作狀」 為卓猷燕淘汰抱不平 網民質疑賽果公平

《中年好聲音4》「安歌之夜」播出後隨即引爆網民熱議，可嵐一身粉紅色套裝演唱《向全世界說愛你》，卻被評判張佳添狠批「Sweet喺面嗰浸」，演出更被大量觀眾形容為「好恐怖」、「好作狀」。與此同時，同場被淘汰的卓猷燕僅獲83分出局，令網民群情洶湧直指「走得好唔抵」，賽果公平性再度受到質疑。