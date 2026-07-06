中年好聲音4｜可嵐12強止步！臨別感言揭湊三子辛酸：會繼續締造我嘅傳奇

昨晚（5日）《中年好聲音4》殘酷的淘汰賽中，可嵐獻唱《紅唇的吻》後，僅獲全晚最低的82分，最終在12強止步，緣盡《中4》舞台。她在離開前發表感言，坦言參賽期間同時要照顧三個小朋友及忙於搬屋，壓力巨大，但她仍堅定表示會繼續挑戰自己，一番話感動全場。