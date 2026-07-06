中年好聲音4｜可嵐12強止步！臨別感言揭湊三子辛酸：會繼續締造我嘅傳奇
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昨晚（5日）《中年好聲音4》殘酷的淘汰賽中，可嵐獻唱《紅唇的吻》後，僅獲全晚最低的82分，最終在12強止步，緣盡《中4》舞台。她在離開前發表感言，坦言參賽期間同時要照顧三個小朋友及忙於搬屋，壓力巨大，但她仍堅定表示會繼續挑戰自己，一番話感動全場。
可嵐全紅造型被批影響氣息遭淘汰
可嵐在比賽中選唱《紅唇的吻》，她塗上鮮豔口紅，配上一身全紅打扮，邊唱邊跳充滿八十年代情懷的舞蹈，台風吸睛。然而，評審海兒批評她使用咪高峰架演出時「郁來郁去」，導致出現收音問題；張佳添亦指跳舞影響了她的唱歌氣息。最終可嵐只得82分，經評審商議後被淘汰，成為《中4》第12名。
感言揭湊三子兼搬屋辛酸
在發表離別感言時，可嵐坦言參賽期間正值搬屋，同時要照顧三個小朋友，每日都需解決很多問題，身心俱疲。她憶述化妝師曾問她能否給自己5分鐘，回想參賽的初心，她說：「跟住我諗完之後，我就係想喺呢個舞台再一次去挑戰自己，同埋希望突破自己，我會繼續締造我嘅傳奇。」一番話展現出驚人毅力。
網民力撐：單親媽媽好偉大！
可嵐被淘汰後，不少網民都表示可惜，並對她的離別感言表示敬佩。網民紛紛留言力撐：「又要比賽又要湊三個仔仲要搬屋，真係好唔簡單！」、「佢好堅強，講得出『繼續締造傳奇』好有型！」、「雖然淘汰咗，但佢已經贏咗尊重。」、「作為媽媽，完全明白佢嘅難處，加油！」、「舞台表現好好，係衰喺技術細節。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期