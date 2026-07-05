中年好聲音4｜可嵐誓雪前恥挑戰最難盲盒 遭狠批2大敗筆 最後慘遭淘汰

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《中年好聲音4》進入第十三階段盲盒選歌賽制，12強選手可嵐主動選擇了所有人都避開的「密集歌詞」盲盒，挑戰草蜢經典《紅唇的吻》。然而邊唱邊跳的演出令她收音不穩、氣息虛弱，最終僅獲82分慘遭淘汰，賽後感言更令人動容。

可嵐挑戰密集歌詞盲盒搭配麥克風架跳舞失準

在盲盒選歌環節中，12強選手需根據上回合成績排名依次揀選盲盒，每個盲盒內有三組關鍵字供選手推測歌曲。可嵐偏偏選擇了其他選手都刻意避開的「密集歌詞」盲盒，揭曉後需演唱草蜢《紅唇的吻》。她表示上次比賽曾因歌詞問題犯錯，今次想在哪裡跌倒就在哪裡站起來。演出時可嵐搭配麥克風架跳舞，動作幅度大令收音時大時小，加上舞蹈消耗體力導致氣息虛弱，整體表現未如理想，最終只獲得82分。

評審海兒張佳添點評造型佳但唱功未達標

評審海兒指出可嵐明顯不習慣使用Mic Stand同時跳舞，初段收音經常出現時大時小的情況，整體有斷層的感覺。張佳添則表示非常欣賞可嵐的服裝、造型和台風，「不過在唱的方面就不太成功，因為跳舞所以令氣息變得虛弱，另外唱歌的聲母、音節、起音要做得更好才行。」兩位評審的評價雖然肯定了可嵐的舞台魅力，但在歌唱技巧層面均認為她未能兼顧舞蹈與演唱的平衡，最終可嵐成為本回合被淘汰的選手。

3孩媽媽賽後感言透露十個月比賽心路歷程

可嵐曾經歷家暴離婚，獨力撫養兒子多年，其後組建新家庭成為3個小朋友的媽媽。從《中年好聲音3》百強止步到今屆殺入12強，可嵐用了超過一年時間證明自己的實力。回顧她的參賽歷程，從面試時選唱《凡星》捲土重來，到一路過關斬將晉級，這位曾為生計身兼七職的單親媽媽，在舞台上展現了超乎想像的韌性與決心，十個月的比賽過程見證了她不斷突破自我的蛻變。

網民感動可嵐堅持追夢精神讚為母則強

可嵐淘汰後分享感言時表示：「自己是三個小朋友的媽媽，要照顧很多孩子的事情，又準備搬屋，很多問題出現嘅時候，化妝師叫自己停下來五分鐘，讓自己找回對舞台的初心。」她更說會繼續突破自己，製造自己的傳奇，又指十個月的比賽過程發掘到自己很多潛力。網民紛紛留言表示感動，「佢經歷咁多仲堅持追夢真係好勁」、「為母則強唔係講笑」、「雖然淘汰咗但已經好叻」，亦有觀眾認為她選錯歌種可惜，「如果唱番慢歌發揮會更好」。

中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 可嵐 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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