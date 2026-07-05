中年好聲音4｜可嵐誓雪前恥挑戰最難盲盒 遭狠批2大敗筆 最後慘遭淘汰

《中年好聲音4》進入第十三階段盲盒選歌賽制，12強選手可嵐主動選擇了所有人都避開的「密集歌詞」盲盒，挑戰草蜢經典《紅唇的吻》。然而邊唱邊跳的演出令她收音不穩、氣息虛弱，最終僅獲82分慘遭淘汰，賽後感言更令人動容。