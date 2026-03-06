中年好聲音4｜可嵐謝昉益組姊弟CP挑戰《天與地》！評審一語道破高分關鍵

中年好聲音 4》戰況激烈，紫隊派出可嵐與謝昉益組成「姊弟組合」，以創新音樂劇形式合唱高難度歌曲《天與地》，新鮮感十足！導師高少華大讚二人外型合襯，可嵐卻急忙澄清只是「好姊弟」。評審周國豐對他們的演出給予高度評價，更一語道破可嵐的和音是整個表演的致勝關鍵，究竟這對姊弟CP能否憑著破格演出殺出重圍？

可嵐謝昉益音樂劇式演繹《天與地》 導師讚合襯

紫隊的可嵐與謝昉益今次大膽挑戰，將經典歌曲《天與地》改編成音樂劇形式演出，為觀眾帶來耳目一新的感覺。導師高少華（銀老師）看好這對組合，大讚謝昉益高大靚仔，而可嵐亦美麗動人，直言覺得兩人「非常合襯」。面對導師的稱讚，可嵐隨即笑著否認，並強調兩人關係是「好姊弟喎」，巧妙地回應了外界的猜測，同時也為這對「姊弟組合」的表演增添了幾分趣味性。

評審周國豐大讚可嵐和音 肥媽肯定謝昉益進步

可嵐與謝昉益的音樂劇演出獲得評審們的一致肯定。評審肥媽與周國豐都留意到謝昉益在咬字方面有明顯進步，值得嘉許。而周國豐更特別點名大讚可嵐的表現，認為她的和音是演出的靈魂所在，直接指出：「尤其係可嵐嘅和音托到件事出嚟。」這句評價份量十足，暗示可嵐的出色和音功力，成功將整個音樂劇表演的層次提升，是他們能否取得x的關鍵因素。

姊弟組合挑戰高難度 能否成功晉級？

總結而言，可嵐與謝昉益這對「姊弟組合」的音樂劇版《天與地》無疑是當晚一大亮點。他們不但外型合襯，演出充滿火花，更在歌唱技巧上獲得評審高度認可，特別是可嵐的和音被視為致勝關鍵，而謝昉益的進步亦有目共睹。究竟這對充滿新鮮感的組合，最終能否憑著這次精心設計的演出獲得評審青睞，順利晉級下一輪比賽？樂迷就要密切留意本周日晚 8 點播出的《中年好聲音 4》自有分曉。

