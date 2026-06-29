中年好聲音4｜可嵐黑面厭世樣殺入12強惹熱議 靠對手失誤再避淘汰

《中年好聲音4》比賽進入白熱化階段，屢次跌入淘汰邊緣的可嵐再度「死裏逃生」殺入12強，全靠對手廣州選手忘記歌詞才避過一劫。更令觀眾嘩然的是，可嵐在等候區全程黑面厭世的表情被截圖瘋傳，連同前一回合粉紅造型走音演出，令她成為節目開播以來最具爭議的晉級者。