中年好聲音4｜可嵐黑面厭世樣殺入12強惹熱議 靠對手失誤再避淘汰
可嵐與龍婷合唱被指各唱各缺乏默契
昨晚播出的回合中，可嵐與助力嘉賓龍婷合唱，本應是互相扶持的環節，結果卻變成一場「各有各表演」的災難。觀眾直指兩人全程毫無默契可言，龍婷被批評只顧展現自己的歌喉，完全沒有協助選手的意識，反而令可嵐的弱點更加暴露無遺。最終兩人的合唱分數極低，可嵐再度身處淘汰邊緣，若非同場廣州選手忘記歌詞犯下致命失誤，可嵐今次恐怕難逃出局命運。
評判張佳添狠批可嵐演繹流於表面
回顧前一回合「安歌之夜」，可嵐以一身搶眼粉紅色西裝登場演唱，全程保持燦爛笑容並配合搖擺動作，然而一開口的即興哼唱便明顯走音，被網民形容為「海豚音」、「鬼叫」。主持車婉婉雖形容其演出為「一大堆蜜糖」，但評判張佳添毫不留情地直指：「Sweet喺面嗰浸。」這句尖銳評語令現場氣氛一度急凍。最終可嵐僅獲85分，有網民翻查分數後更加不滿，指出「連平時最鬆手嘅肥媽都只係俾16分，可想而知有幾差」。
3孩媽媽曾歷家暴離婚再組家庭後捲土重來
現年40歲的可嵐2008年出道，其後奉子成婚卻慘歷四年家暴，2014年事件曝光後帶同兒子離開前夫，獨力撫養孩子期間曾身兼7份工作維持生計。經歷人生低谷後，可嵐其後覓得從事金融行業的圈外人組成新家庭，現育有3名子女。她去年曾參加《中年好聲音3》但在百強階段止步，今年捲土重來選唱同一首歌《凡星》挑戰自己，成功殺入比賽並一路晉級至12強，惟過程中幾乎每一輪都身處淘汰邊緣。
網民質疑可嵐憑運氣晉級要求節目組交代
社交平台湧現大量針對可嵐的負面評論，網民直言：「佢唱歌根本唔好聽，音色無變化，咬字作狀，感情刻意！最難頂係佢以為自己好sweet」；有人批評：「佢次次都落咗待定區，但係次次都走得甩，根本幾round之前就應該已經要out佢」；更有觀眾不滿龍婷在助力賽的表現，指「龍婷每次助力賽都係KO啲師妹，完全唔係幫緊佢哋」。另有網民將可嵐在等候區的厭世表情截圖廣傳，諷刺她「黑住面都可以晉級」，質疑節目的評分標準令人費解。