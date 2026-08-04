中年好聲音4｜吳亦偉咬字不正仍獲高分 引造馬疑雲 前評審伍仲衡開post抽水
《中年好聲音4》吳亦偉廣東話歪音獲高分
在「10強戰第三回合：突破之夜」賽事中，台灣選手吳亦偉大膽選唱側田名作《決戰二世祖》，惟整場演出充斥極嚴重的廣東話歪音問題。大批觀眾直指如果不看螢幕字幕根本無法理解他唱出甚麼歌詞，表現被形容為唱到鬼五馬六。然而周國豐及肥媽等大部分評審團成員卻大放水，紛紛給出95分及90分以上的驚人成績，周國豐更激讚他似羅志祥及能衝破語言界限，最終讓他憑藉92分順利晉級。
伍仲衡發文抽水暗酸以為唱緊泰文
面對如此反常的賽果與極具爭議的演出水準，前任評審伍仲衡終於按捺不住在社交平台不點名發表惹火言論。他公開表示收到朋友傳送的唱歌片段後大感錯愕，並毫不留情地寫下「我以為唱緊泰文，原來唱緊廣東話」的辛辣字句。他更進一步諷刺參賽者根本不需要著名填詞人林夕的歌詞，提議不如直接唱出音階名字來玩超級無敵估歌仔，幽默而一針見血的貼文瞬間引爆網絡討論熱潮。
林志美嚴格評分獲讚節目一股清泉
這次風波同時將另一位客席評審林志美推上風口浪尖，皆因她在全場瘋狂給予高分的情況下依然堅持忠於自己。當其他評審給出90多分時，一向評分嚴格的林志美客觀地為吳亦偉的演出打出全場最低的89分。她這份不隨波逐流的態度隨即獲得大批網民瘋狂致敬，大讚她敢於吐露真言及掌摑無恥評判，成功以無傷大雅的真話彰顯出其他人的虛偽，更被外界形容為整個選秀節目中的唯一清泉。另外吳亦偉早前在台下觀看對手許雲妮作賽時被拍到黑面表情，亦令其性格與風度備受外界質疑。
網民狠批賽果不公留言勸退台灣選手
節目播出後社交平台隨即湧現大量洗版式負評，網民紛紛就評審團的雙重標準表達強烈不滿，直斥他們公然當觀眾白痴及自毀招牌。大批觀眾對於兩位台灣代表由頭到尾咬字不清卻能穩入十強感到匪夷所思，更有網民在伍仲衡的貼文下留言嘲諷「終於明白點解要踢你出去，原來可以方便做馬」。隨著咬字問題與台下黑面風波疊加發酵，不少觀眾已經對這位參賽者徹底失去耐性，網民一面倒留言勸退並直指「請吳先生快啲返台灣，香港唔適合佢」。