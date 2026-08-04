中年好聲音4｜吳亦偉咬字不正仍獲高分 引造馬疑雲 前評審伍仲衡開post抽水

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音4》最新一集十強戰爆發激烈爭議，來自台灣的參賽者吳亦偉挑戰經典粵語名曲，其發音與咬字極度不標準卻意外斬獲全場極高分數。事件播出後瞬間辣㷫大批忠實觀眾，就連前評審也看不過眼公開發文調侃，背後牽涉的造馬疑雲與評審雙重標準內幕令人深感震驚。