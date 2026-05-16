中年好聲音4｜吳亦偉原創歌《爸爸》獻中風父親！唱哭三女評判 連周國豐都動容

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曾憑原創歌《吳亦偉》奪得MVP、被封為「ACE 偉」的吳亦偉，在「人生之歌」主題賽中再次以原創歌《爸爸》出戰，唱出對父親既敬愛又憂心的複雜情感，結果不但感動全場，更令三位女評審當場淚崩，就連向來「冷血」的周國豐也罕有動容！究竟這首歌背後，藏着怎樣一個關於父子情的故事？

吳亦偉再以原創歌出戰 哭訴「巨人已變老」

吳亦偉在台上獻唱原創歌曲《爸爸》，歌聲充滿對父親的敬愛，同時也流露出深深的擔憂。他在演唱過程中數度哽咽，哭着表示一直覺得自己的父親就像一個無所不能的巨人，撐起整個家。然而，一個突如其來的意外，讓他驚覺這位「巨人」已經變老，需要他的守護。真摯的歌聲配上背後的故事，讓在場所有人都為之動容，氣氛傷感。

憶述父親2019年突中風 「想送一份禮物俾爸爸」

吳亦偉在台上分享了歌曲的創作故事，原來他的父親在2019年突然中風，這件事對他造成巨大衝擊。他坦言，父親倒下的那一刻，他才猛然醒覺，昔日那個強壯如山的「巨人」已經老去。為了表達對爸爸的心意，他將小時候與父親相處的片段寫進歌曲，創作了這首《爸爸》作為禮物。不過，他一直沒有勇氣在父親面前親口獻唱，所以決定藉着《中年好聲音4》的舞台，將這份遲來的禮物送給爸爸。

三女評審淚流披面 周國豐罕有承認「有啲咬唇」

吳亦偉的真誠告白與歌聲，令現場三位女評審肥媽、谷婭溦和海兒哭成淚人，海兒更激動到大髀上佈滿用來抹眼淚的紙巾。一向被視為「冷血」的評審周國豐，竟一邊取笑谷婭溦：「你啲眼妝甩晒喎，哈哈！」，一邊卻罕有地承認自己也被深深打動，坦言：「連我呢個真係好難喊嘅人，係有啲咬唇。」連最嚴格的評審都被感動，足見吳亦偉歌聲的感染力。

網民激讚真誠感動 「呢啲先係音樂」

節目播出後，網民對吳亦偉的表現給予高度評價，認為他的原創歌曲充滿了真情實感。
「ACE 偉啲歌真係由個心唱出嚟，每次都好感動！」
「為爸爸寫嘅歌，呢份孝心已經值得滿分。」
「連周國豐都話『咬唇』，就知有幾厲害，首歌一定好感人！」

「希望佢爸爸睇到會為個仔感到驕傲！」
「呢啲先係《中年好聲音》嘅精神，用人生經歷去唱歌！」

中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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