中年好聲音4｜吳亦偉原創歌《爸爸》獻中風父親！唱哭三女評判 連周國豐都動容

曾憑原創歌《吳亦偉》奪得MVP、被封為「ACE 偉」的吳亦偉，在「人生之歌」主題賽中再次以原創歌《爸爸》出戰，唱出對父親既敬愛又憂心的複雜情感，結果不但感動全場，更令三位女評審當場淚崩，就連向來「冷血」的周國豐也罕有動容！究竟這首歌背後，藏着怎樣一個關於父子情的故事？