中年好聲音4｜吳亦偉湯寶如深情演繹 《相思風雨中》獲激讚！鍾鎮濤：最好聽版本

昨晚（26日）《中年好聲音4》「原唱之夜」出現驚喜一幕！參賽者吳亦偉與前輩湯寶如合唱經典金曲《相思風雨中》，其廣東話咬字竟然變得異常清晰，進步之大令全場震驚！他的深情演繹不但讓嘉賓評審鍾鎮濤聽到「起雞皮」，更獲得「聽過最好聽的版本」的至高評價，究竟他下了多少苦功？