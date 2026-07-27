中年好聲音4｜吳亦偉湯寶如深情演繹 《相思風雨中》獲激讚！鍾鎮濤：最好聽版本
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昨晚（26日）《中年好聲音4》「原唱之夜」出現驚喜一幕！參賽者吳亦偉與前輩湯寶如合唱經典金曲《相思風雨中》，其廣東話咬字竟然變得異常清晰，進步之大令全場震驚！他的深情演繹不但讓嘉賓評審鍾鎮濤聽到「起雞皮」，更獲得「聽過最好聽的版本」的至高評價，究竟他下了多少苦功？
吳亦偉湯寶如深情演繹 廣東話咬字驚艷全場
吳亦偉在《中年好聲音4》的舞台上，一直因廣東話發音而努力。在昨晚的「原唱之夜」，他與《相思風雨中》的原唱之一湯寶如合作，演繹這首家喻戶曉的合唱歌。令人意想不到的是，吳亦偉的廣東話咬字變得非常清楚，與湯寶如的深情對唱絲絲入扣，兩人將歌曲中的愛恨交纏演繹得淋漓盡致，最終獲得92分的高分，其進步速度讓所有人都感到驚訝。
鍾鎮濤聽到起雞皮 封吳亦偉版本為史上最好聽
吳亦偉的表現不僅讓觀眾驚喜，更征服了一眾評審。嘉賓評審鍾鎮濤聽後大為感動，表示自己都聽到「起雞皮」，更給出驚人評價：「係我聽過咁多個版本，你唱得最好聽。」這句讚賞份量十足，令全場嘩然。張佳添亦讚賞吳亦偉唱出了個人風格，而肥媽則稱讚他甫開聲已完全投入：「你出到隻歌嘅感情同感覺。」可見吳亦偉的努力得到了最高肯定。
網民大讚有驚喜：「進步神速！」
觀眾對吳亦偉的表現同樣感到非常驚喜，紛紛在網上留言。「嘩！吳亦偉啲廣東話進步咗咁多嘅？」「佢肯定喺背後下咗好多苦功，值得尊重！」「B哥哥話最好聽版本，呢個comment太勁！」「今晚真係刮目相看，唔再係淨係睇樣，唱功都好好！」「同湯寶如合唱完全冇被比下去，好犀利！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期