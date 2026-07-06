中年好聲音4｜吳亦偉跳唱《傾斜》獲讚有米高積遜Feel！周國豐：完美示範用Mic Stand

「全能ACE」吳亦偉在昨晚（5日）的《中年好聲音4》中，再次施展渾身解數跳唱《傾斜》，雖然廣東話發音不純正，但其強勁的節奏感和舞台魅力，竟獲嘉賓評審陳松伶激讚有米高積遜的感覺！而他活用咪高峰架的技巧，更被周國豐譽為「完美示範」，技驚四座。