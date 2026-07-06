中年好聲音4｜吳亦偉跳唱《傾斜》獲讚有米高積遜Feel！周國豐：完美示範用Mic Stand
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「全能ACE」吳亦偉在昨晚（5日）的《中年好聲音4》中，再次施展渾身解數跳唱《傾斜》，雖然廣東話發音不純正，但其強勁的節奏感和舞台魅力，竟獲嘉賓評審陳松伶激讚有米高積遜的感覺！而他活用咪高峰架的技巧，更被周國豐譽為「完美示範」，技驚四座。
吳亦偉克服廣東話弱點燃爆舞台
吳亦偉選唱林憶蓮的經典快歌《傾斜》，縱使其廣東話不甚靈光，但他憑藉與生俱來的強勁Groove及舞台觸覺，成功帶動全場氣氛。他自信的台風和充滿力量的舞步，完全讓觀眾忽略了他的發音問題，全情投入在他的音樂世界中，展現了「全能ACE」的過人實力。
獲讚有MJ感覺 活用Mic Stand成典範
陳松伶對吳亦偉的演出給予極高評價，直言在他身上看到米高積遜的影子：「我哋要好聲音嘛，我哋唔係語言老師。」周國豐亦搞笑地說：「你唔尷尬，尷尬就係我哋，但吹咩！」他更盛讚吳亦偉將咪高峰架完全融入舞步的技巧，是一個值得其他參賽者學習的「完美示範」。
網民佩服：台風搭夠有凸！
吳亦偉的精彩演出在網上引起熱議，網民對他以台風彌補發音不足的能力表示佩服。不少人留言：「佢真係好有星味，廣東話唔正都完全唔影響觀感！」、「用支Mic Stand用到出神入化，真係專業級！」、「竟然話佢有MJ feel，呢個讚賞好高級！」、「周國豐話『吹咩』嗰下笑死，但又好認同。」、「台風搭夠，仲要有凸！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期