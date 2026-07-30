中年好聲音 4｜吳亦偉唱《決戰二世祖》玩味十足！評審驚爆撞樣羅志祥：可以做偶像派
廣告
TVB節目《中年好聲音 4》10強賽況愈趨激烈，在周日（8月2日）播出的「突破之夜」，選手吳亦偉大膽跳出舒適圈，首次以粵語挑戰帶有R&B及Rap元素的《決戰二世祖》，玩味十足的演出竟讓評審驚爆他與台灣天王羅志祥撞樣，更直言他可以轉行做偶像派，引起全場嘩然！
吳亦偉Chill爆演繹《決戰二世祖》
在「突破之夜」中，吳亦偉選唱側田的《決戰二世祖》，一改以往風格。他首次在舞台上挑戰粵語R&B及Rap，真假音轉換極速且游刃有餘，配合他招牌的彈舌音和一臉Chill爆的台風，整個演出充滿玩味和個人風格，成功令觀眾眼前一亮。他自信的態度，將歌曲中的不羈感覺演繹得淋漓盡致，完全不像首次嘗試這種曲風。
評審張佳添讚乞人憎得可愛 周國豐驚訝似羅志祥
吳亦偉的破格演出，令評審們留下深刻印象。張佳添以「抵死」來形容他的表演，更笑著說：「你喺台上面咁乞人憎嘅？但你乞人憎到我好鍾意你。你用咗一個好有吳亦偉嘅態度去唱呢隻歌，係我以前未感覺過嘅！」然而，全晚高潮是周國豐的發言，他驚訝地表示：「我特別喺呢一集覺得點解吳亦偉咁似羅志祥嘅！」此話一出，連肥媽與嘉賓評審林志美都立即異口同聲附和：「係呀！」周國豐更為吳亦偉的星途下定論：「我終於確定你可以做偶像派。」
網民熱議：根本係失散兄弟
節目播出後，網民對吳亦偉「撞樣羅志祥」的討論極為熱烈。不少觀眾留言表示認同評審的看法，紛紛洗版：「真係好似！尤其係個嘴同眼神！」、「難怪覺得佢好熟面口，原來係『中年羅志祥』！」、「又唱得又跳得，仲有明星相，絕對係偶像派潛力股！」、「呢個發現簡直係今集最大亮點！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期