中年好聲音4｜吳亦偉女歌男唱奪5燈 驚爆金曲獎得主兒子身份
廣告
《中年好聲音4》香港賽區昨晚（21日）掀起熱潮，43歲台北音樂製作人吳亦偉以「女歌男唱」方式演繹《至少還有你》，成功獲得5燈通過，但更令人震驚的是他的驚人身世背景。原來這位看似低調的參賽者，竟然是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子，更有一位曾與周杰倫做同班同學的歌手家姐，音樂世家出身的他為何要參加選秀節目？
吳亦偉女歌男唱技驚四座 評審爭住撳燈
吳亦偉在台上演唱《至少還有你》時，採用了極具挑戰性的「女歌男唱」方式重新詮釋這首經典作品。他的表現不但令海兒及周國豐爭相撳燈，更讓張佳添聽得興奮不已，忍不住跟著一起唱。海兒激讚表示「海選我都記得佢，已經係一鳴驚人」，肥媽更直言「佢冇林憶蓮影子，佢就係佢自己，佢好享受」，認為他完全沒有模仿原唱者的痕跡，展現出獨特的個人風格。
評審大讚吳亦偉聰明懂收放自如
溦溦對吳亦偉的表現讚不絕口，認為「其實我覺得你係一個好聰明嘅選手，因為有陣時玩呢種音樂會overcook，但你冇，好多地方玩完之後識收返」。張佳添雖然坦言不太喜歡這個編曲，但仍然被吳亦偉的演繹所征服，直言「其實我唔係好鍾意呢個編曲，但我又覺得你玩到！你又可以將呢件事變成自己嘅一個版本」。評審們一致認為吳亦偉懂得在適當時候收放自如，展現出成熟音樂人的功力。
吳亦偉驚人身世曝光 原來是音樂世家出身
吳亦偉的背景相當不簡單，他在17年前曾在台北參加歌唱選秀節目出道，之後更被揭發是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子，音樂底子相當深厚。更令人驚訝的是，他的家姐吳亦帆同樣是演藝圈中人，不但是歌手兼主持人，更曾與周杰倫做過同班同學。吳亦帆在2003年推出過專輯，翌年更入圍金曲獎最佳演唱新人獎，可見整個家族的音樂天賦都相當出眾。
吳亦偉謙虛自嘲家中最不擅長表演
儘管出身音樂世家，但吳亦偉一直保持謙虛的態度，更笑言自己是家中最不擅長演戲、跳舞的人。他的14歲兒子同樣具備演藝天分，父子經常一起表演、主持，兒子的吉他演奏技巧亦相當出色。近年來，吳亦偉在大學擔任講師，同時身兼樂團主唱及音樂製作人的多重身份，長期活躍於音樂圈，展現出多元化的才華。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期