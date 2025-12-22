中年好聲音4｜吳亦偉女歌男唱奪5燈 驚爆金曲獎得主兒子身份

《中年好聲音4》香港賽區昨晚（21日）掀起熱潮，43歲台北音樂製作人吳亦偉以「女歌男唱」方式演繹《至少還有你》，成功獲得5燈通過，但更令人震驚的是他的驚人身世背景。原來這位看似低調的參賽者，竟然是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子，更有一位曾與周杰倫做同班同學的歌手家姐，音樂世家出身的他為何要參加選秀節目？

吳亦偉女歌男唱技驚四座 評審爭住撳燈

吳亦偉在台上演唱《至少還有你》時，採用了極具挑戰性的「女歌男唱」方式重新詮釋這首經典作品。他的表現不但令海兒及周國豐爭相撳燈，更讓張佳添聽得興奮不已，忍不住跟著一起唱。海兒激讚表示「海選我都記得佢，已經係一鳴驚人」，肥媽更直言「佢冇林憶蓮影子，佢就係佢自己，佢好享受」，認為他完全沒有模仿原唱者的痕跡，展現出獨特的個人風格。

評審大讚吳亦偉聰明懂收放自如

溦溦對吳亦偉的表現讚不絕口，認為「其實我覺得你係一個好聰明嘅選手，因為有陣時玩呢種音樂會overcook，但你冇，好多地方玩完之後識收返」。張佳添雖然坦言不太喜歡這個編曲，但仍然被吳亦偉的演繹所征服，直言「其實我唔係好鍾意呢個編曲，但我又覺得你玩到！你又可以將呢件事變成自己嘅一個版本」。評審們一致認為吳亦偉懂得在適當時候收放自如，展現出成熟音樂人的功力。

吳亦偉驚人身世曝光 原來是音樂世家出身

吳亦偉的背景相當不簡單，他在17年前曾在台北參加歌唱選秀節目出道，之後更被揭發是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子，音樂底子相當深厚。更令人驚訝的是，他的家姐吳亦帆同樣是演藝圈中人，不但是歌手兼主持人，更曾與周杰倫做過同班同學。吳亦帆在2003年推出過專輯，翌年更入圍金曲獎最佳演唱新人獎，可見整個家族的音樂天賦都相當出眾。

吳亦偉謙虛自嘲家中最不擅長表演

儘管出身音樂世家，但吳亦偉一直保持謙虛的態度，更笑言自己是家中最不擅長演戲、跳舞的人。他的14歲兒子同樣具備演藝天分，父子經常一起表演、主持，兒子的吉他演奏技巧亦相當出色。近年來，吳亦偉在大學擔任講師，同時身兼樂團主唱及音樂製作人的多重身份，長期活躍於音樂圈，展現出多元化的才華。

中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

