中年好聲音4｜吳亦偉女歌男唱奪5燈 驚爆金曲獎得主兒子身份

《中年好聲音4》香港賽區昨晚（21日）掀起熱潮，43歲台北音樂製作人吳亦偉以「女歌男唱」方式演繹《至少還有你》，成功獲得5燈通過，但更令人震驚的是他的驚人身世背景。原來這位看似低調的參賽者，竟然是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子，更有一位曾與周杰倫做同班同學的歌手家姐，音樂世家出身的他為何要參加選秀節目？