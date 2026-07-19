中年好聲音4｜吳亦偉大玩綑綁MV 破格演出震撼全場 關心妍畀最高分

《中年好聲音4》十強賽事於本周日（19日）隆重展開，十位參賽者在全新累積排名分制度下演繹經典K歌爭奪最終七強晉級席位。台灣星二代參賽者吳亦偉在今集帶來破格演出，以一曲《開到荼蘼》配合極度刺激綑綁視覺效果震撼全場並拿下94分高分。這位曾為參賽激減17公斤的資深音樂製作人再次憑藉超強舞台感染力刷新大眾對他過往演出刻板印象。