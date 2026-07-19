中年好聲音4｜吳亦偉大玩綑綁MV 破格演出震撼全場 關心妍畀最高分

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《中年好聲音4》十強賽事於本周日（19日）隆重展開，十位參賽者在全新累積排名分制度下演繹經典K歌爭奪最終七強晉級席位。台灣星二代參賽者吳亦偉在今集帶來破格演出，以一曲《開到荼蘼》配合極度刺激綑綁視覺效果震撼全場並拿下94分高分。這位曾為參賽激減17公斤的資深音樂製作人再次憑藉超強舞台感染力刷新大眾對他過往演出刻板印象。

《中年好聲音4》十強賽迎來激烈淘汰戰

無綫電視歌唱選秀節目《中年好聲音4》進入白熱化階段，十強賽事以卡啦OK之夜為主題，並重啟殘酷累積排名分制度。賽事將分為五個回合進行，每個回合最高分參賽者可獲10分，每集MVP更會獲得額外2分獎賞。所有參賽者將會直踩至第五回合，屆時累積排名分數最低3位選手將面臨即時淘汰命運。參賽者吳亦偉在這個關鍵回合選擇演繹王菲名曲《開到荼蘼》，製作組特意為其演出拍攝大玩綑綁元素的MV作為背景，大膽尺度配合其充滿張力的演繹，成功為他斬獲94分傲人成績。

關心妍肥媽激讚吳亦偉大展極致層次感

面對這場視覺與聽覺雙重衝擊演出，評審團給予極高評價。擔任本集嘉賓評審的關心妍直言這個版本帶來巨大驚喜，她特別點出其編曲心思：「不是FUNKY，所以很有層次」，並大方給予最高分數。常駐評審肥媽同樣對這場破格表演讚不絕口，她認為演出者完全沉浸在音樂之中：「享受舞台，令觀眾都能夠感受到，非常特別」。最終這場充滿張力的演出獲得評審團高度評分，成功在該回合賽事中獲取94分佳績。

吳亦偉勇奪MVP感謝節目帶來不同挑戰

憑藉全場最高94分，吳亦偉最終獲得今集MVP，除可獲額外2分累積排名分外，亦為晉級之路增添優勢。他賽後表示，非常感謝節目讓自己有機會挑戰不同類型的歌曲，無論是廣東歌還是國語歌，都令他獲益良多。他坦言一直希望嘗試不同曲風，突破過往框架，亦特別向節目工作人員、評審老師及一眾十強參賽者致謝，感謝大家一路以來的支持與陪伴。

泰雅族星二代激減十七公斤強勢參戰

這位在台上發光發熱的實力唱將出身於台灣演藝世家，父親正是金曲獎原住民團體北原山貓成員吳廷宏，姐姐亦是台灣知名實力派女歌手吳亦帆。本身擁有泰雅族血統及資深音樂製作人身份的他，早在約17年前便以星二代姿態參加台灣第一屆《超級偶像》選秀比賽。為了今次重返幕前參與賽事，他在極短時間內成功減去17公斤體重。他在首輪比賽中就曾憑藉改編《至少還有你》獲得評判全票通過亮起五燈，以滿分姿態直接晉級。

破格綑綁視覺效果引發觀眾兩極化討論

這場充滿狂野氣息的演出播出後迅速在網絡上掀起討論，不少觀眾對於其突破性舞台設計發表意見。有網民在社交平台留言大讚：「MV大玩綑綁好刺激」、「成個表演好性感」。同時亦有熟悉音樂製作的網民留意到其專業背景對賽事的影響，認為他親自參與改編讓歌曲更具個人特色，將這首華語經典作品注入不同面貌。大量相關討論及截圖持續在各大網上討論區湧現，有關該演出片段的網絡點擊率亦在節目播畢後不斷攀升。

中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 吳亦偉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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