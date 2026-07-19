中年好聲音4｜吳亦偉大玩綑綁MV 破格演出震撼全場 關心妍畀最高分
《中年好聲音4》十強賽迎來激烈淘汰戰
無綫電視歌唱選秀節目《中年好聲音4》進入白熱化階段，十強賽事以卡啦OK之夜為主題，並重啟殘酷累積排名分制度。賽事將分為五個回合進行，每個回合最高分參賽者可獲10分，每集MVP更會獲得額外2分獎賞。所有參賽者將會直踩至第五回合，屆時累積排名分數最低3位選手將面臨即時淘汰命運。參賽者吳亦偉在這個關鍵回合選擇演繹王菲名曲《開到荼蘼》，製作組特意為其演出拍攝大玩綑綁元素的MV作為背景，大膽尺度配合其充滿張力的演繹，成功為他斬獲94分傲人成績。
關心妍肥媽激讚吳亦偉大展極致層次感
面對這場視覺與聽覺雙重衝擊演出，評審團給予極高評價。擔任本集嘉賓評審的關心妍直言這個版本帶來巨大驚喜，她特別點出其編曲心思：「不是FUNKY，所以很有層次」，並大方給予最高分數。常駐評審肥媽同樣對這場破格表演讚不絕口，她認為演出者完全沉浸在音樂之中：「享受舞台，令觀眾都能夠感受到，非常特別」。最終這場充滿張力的演出獲得評審團高度評分，成功在該回合賽事中獲取94分佳績。
吳亦偉勇奪MVP感謝節目帶來不同挑戰
憑藉全場最高94分，吳亦偉最終獲得今集MVP，除可獲額外2分累積排名分外，亦為晉級之路增添優勢。他賽後表示，非常感謝節目讓自己有機會挑戰不同類型的歌曲，無論是廣東歌還是國語歌，都令他獲益良多。他坦言一直希望嘗試不同曲風，突破過往框架，亦特別向節目工作人員、評審老師及一眾十強參賽者致謝，感謝大家一路以來的支持與陪伴。
泰雅族星二代激減十七公斤強勢參戰
這位在台上發光發熱的實力唱將出身於台灣演藝世家，父親正是金曲獎原住民團體北原山貓成員吳廷宏，姐姐亦是台灣知名實力派女歌手吳亦帆。本身擁有泰雅族血統及資深音樂製作人身份的他，早在約17年前便以星二代姿態參加台灣第一屆《超級偶像》選秀比賽。為了今次重返幕前參與賽事，他在極短時間內成功減去17公斤體重。他在首輪比賽中就曾憑藉改編《至少還有你》獲得評判全票通過亮起五燈，以滿分姿態直接晉級。
破格綑綁視覺效果引發觀眾兩極化討論
這場充滿狂野氣息的演出播出後迅速在網絡上掀起討論，不少觀眾對於其突破性舞台設計發表意見。有網民在社交平台留言大讚：「MV大玩綑綁好刺激」、「成個表演好性感」。同時亦有熟悉音樂製作的網民留意到其專業背景對賽事的影響，認為他親自參與改編讓歌曲更具個人特色，將這首華語經典作品注入不同面貌。大量相關討論及截圖持續在各大網上討論區湧現，有關該演出片段的網絡點擊率亦在節目播畢後不斷攀升。