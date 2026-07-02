中年好聲音 4｜周志康唱《天下無雙》獻孖生哥哥！周志文台下爆喊畫面感人
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《中年好聲音 4》戰況激烈，周志康在「盲盒選歌」環節抽中《天下無雙》，他坦言這首歌是為孖生哥哥周志文而唱，場面感人。他在台上以溫暖歌聲真摯演繹，不但令台下的周志文感動得眼泛淚光，更深深打動了評審，究竟這份兄弟情為他的演出加了多少分？
周志康選《天下無雙》全因孖生哥哥
在今集TVB節目《中年好聲音 4》中，周志康挑選了寫上「內斂溫暖、Soft Mix To Heady Mix、換氣點少」的盲盒，結果抽中陳奕迅的名曲《天下無雙》。周志康坦言對此選曲感到非常喜歡，並在台上公開剖白心聲，表示這首歌對他有特殊意義：「因為我係 Twins，所以我嘅天下無雙就係佢（孖生哥哥周志文）。」一番感言顯露出深厚的兄弟情。
周志康溫暖歌聲唱哭周志文
周志康在台上用他溫暖而真摯的歌聲演繹《天下無雙》，將對哥哥周志文的感情完全融入歌曲之中。這份濃厚的兄弟情誼，不僅透過歌聲傳遞給觀眾，更直接觸動了專程到場支持的周志文，鏡頭捕捉到他坐在觀眾席上聽到眼濕濕，場面非常感人，盡顯兄弟情深。
張佳添大讚周志康演出恰到好處
周志康的深情演繹成功感動了評審張佳添，他對周志康的表現給予高度評價：「你要多謝你哥哥坐咗喺度，你真係講緊你自己嘅天下無雙。」張佳添認為，正因為周志文在場，才讓周志康的演唱充滿了真實的情感投射，最後更以「恰到好處」四個字來形容他這次無可挑剔的演出。
網民齊呼感動：呢啲兄弟情真係好難得
節目播出後，周志康與周志文的兄弟情感動了無數觀眾，網民紛紛留言表示深受觸動。「睇到志文眼濕濕，我都忍唔住喊咗」、「呢啲兄弟情真係好難得，好羨慕！」、「志康把聲好溫柔，唱得好有愛」、「兩兄弟咁多年感情都咁好，絕對係真．天下無雙！」、「今晚最感動嘅一個表演！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期