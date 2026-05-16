中年好聲音4｜周志康唱《身體健康》憶病榻往事！因囡囡一舉動愧疚爆喊 場面感人
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《中年好聲音4》參賽者「企鵝人」周志康，在最新一集選唱《身體健康》時情緒大爆發，在台上當場落淚！他因憶起自己體弱多病的往事，以及成為人父後被女兒一個貼心舉動深深觸動，複雜的情感湧上心頭，最終忍不住淚灑舞台，連帶台下的大女也一同爆喊，究竟是怎樣的一個舉動，竟讓他感到如此愧疚？
周志康深情獻唱《身體健康》 望實妻女終忍不住淚崩
周志康在台上獻唱《身體健康》時，他的妻子及兩名女兒都親身到場支持。志康在演唱期間，眼神頻頻望向家人，充滿深情。當他見到台下的妻子被歌聲感動至流淚時，他亦深受感染，唱畢後終於按捺不住情緒，在台上哽咽落淚。更令人動容的是，當鏡頭轉向觀眾席，他年幼的大女兒見到爸爸落淚，自己也忍不住爆喊，父女連心的一幕讓全場為之動容，場面極為感人。
周志康哽咽告白愧疚心聲 「我係屋企負累」
原來這首歌勾起了周志康的慘痛回憶。他哽咽表示，自己從小體弱多病，經常需要進出醫院，雖然有媽媽和爺爺嫲嫲的悉心照顧，讓他感到非常溫暖，但內心深處卻一直為自己成為家人的負累而感到愧疚。他憶述，現已成家立室的他有一次生病，當時還在讀幼稚園的大女，竟懂事地斟了一杯水走進他房間，更為他蓋好被子。女兒這個微小卻貼心的舉動，令他當下既感動又愧疚，回想起這一幕，周志康凝望着台下的囡囡，再次忍不住淚水。
網民大讚父愛滿瀉 「睇到眼濕濕」
節目播出後，周志康的真情流露感動大量網民，紛紛留言表示支持。
「真男人就係為屋企人喊！完全感受到佢嘅愛！」
「個女女真係好乖好錫爸爸，呢一幕太感人。」
「《身體健康》呢首歌配埋佢嘅故事，簡直係催淚炸彈。」
「做人父母先明白嗰種愧疚感，睇到我眼濕濕。」
「佢個女喊嗰下，我個心都融埋。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期