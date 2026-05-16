中年好聲音4｜周志康唱《身體健康》憶病榻往事！因囡囡一舉動愧疚爆喊 場面感人

《中年好聲音4》參賽者「企鵝人」周志康，在最新一集選唱《身體健康》時情緒大爆發，在台上當場落淚！他因憶起自己體弱多病的往事，以及成為人父後被女兒一個貼心舉動深深觸動，複雜的情感湧上心頭，最終忍不住淚灑舞台，連帶台下的大女也一同爆喊，究竟是怎樣的一個舉動，竟讓他感到如此愧疚？