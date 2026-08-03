中年好聲音4｜周志康《獨家試唱》Chok爆！神技腳控咪震驚全場首奪MVP

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周志康在TVB節目《中年好聲音 4》舞台上罕有地勁歌熱舞，以黑超皮褸造型演繹鄭秀文名曲《獨家試唱》引爆全場！他更施展「腳控Mic Stand」神技，最後脫去外套大晒強勁臂彎，場面熱血沸騰，究竟他這次破格演出能否為他創下佳績？

周志康黑超皮褸登場 施展神技腳控Mic Stand

周志康一改以往形象，以一身型格黑超皮褸造型Chok爆登場，激罕地挑戰勁歌熱舞，演繹鄭秀文的經典快歌《獨家試唱》。在表演期間，他突然施展出令人意想不到的「神技」，用腳控制咪高峰支架（Mic Stand），動作流暢俐落，引來全場觀眾瘋狂歡呼，連參賽者海兒都放下優雅形象，為他頻頻尖叫。唱至尾聲，他更脫去皮褸，大方展示苦練多時的強勁臂彎，將現場氣氛推至最高點，主持人車婉婉更笑言他的眼神猛烈得「好似要吞咗肥媽」。

張佳添激讚實偶派：結咗婚嘅男人唔可以咁型

周志康的破格演出贏得評審一致好評，著名時裝設計師何國鉦笑言要頒「最佳衣着獎」給他。李思捷則對他與Mic Stand長達13秒的互動讚不絕口：「好似睇緊鋼管舞，揮灑自如。」而評審張佳添更是給予極高評價，大讚他絕對可以做到「實偶派」，即有實力的偶像派。張佳添更開玩笑地表示：「結咗婚嘅男人唔可以咁型㗎，你老婆會好冇安全感㗎！」一言驚醒夢中人，引發全場爆笑。

周志康首奪MVP感性告白 冧爆多謝愛妻

最終，周志康憑藉這次震撼的突破性表現，成功奪得93分的高分，更首次在節目中贏得MVP殊榮！他在台上感性地說：「多謝呢個主題，令到我唔可以唔突破，因為我唔係一個鍾意突破嘅人。我唔係鍾意舒服，但係我會擔心，呢個係我性格。」同時，他亦不忘在台上公開感謝到場支持的太太，冧爆表示：「佢係我屋企嘅MVP，打點得屋企好好，佢係一個最好嘅太太，最好嘅媽媽」。

網民洗版式激讚：型到核爆！

節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛留言大讚周志康的演出。「完全係實力偶像派！太屈機！」「個腳控Mic Stand睇到O咗嘴！」「細So好嘢！終於攞到MVP！」「對老婆段告白好sweet！絕世好男人！」「呢個表演可以loop一百次！」「估唔到佢可以咁放，刮目相看！」「佢老婆喺台下一定好驕傲！」

中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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