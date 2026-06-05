中年好聲音4｜周志康唱《一步一生》爆喊！許志安聞言感觸憶往事？
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《中年好聲音4》賽況激烈，打頭陣的周志康選唱《一步一生》，更罕有地獲父母到場支持！他將歌曲獻給母親，並在台上哽咽告白，真情流露的畫面不但感動評審，更勾起嘉賓許志安的個人往事，令他大為感觸，場面感人。
周志康為母獻唱 穩定中音獲激讚
在「安歌之夜」上半場，首位登場的周志康選唱了許志安的名曲《一步一生》。今次除了有妻子和兩名女兒外，志康的父母更是罕有地親臨現場為他打氣。背負著家人的支持，周志康以超靚的中音及穩定的演出，成功獲得評審海兒及張佳添的讚賞，為比賽打響頭炮。
周志康哽咽謝母：佢每日重播我唱歌
演出過後，周志康表示此歌是特意送給母親，因為母親是給予他最大情緒價值的人。他隨後更一度哽咽，感性地說：「佢好支持我做任何嘅嘢，佢每一日都重播我唱歌片段。」一字一句都充滿對母親的感激之情，場面非常溫馨，亦盡顯母子情深。
許志安感同身受 分享聽歌往事
周志康的真情剖白，深深觸動了原唱兼嘉賓評審許志安。許志安聽後表示感同身受，並分享了自己與母親的往事。他憶述，當年每次錄完新歌，都會第一時間拿給母親「先聽為快」，即使母親聽不懂像《翻騰》和《反正經》這類快歌的歌詞，依然會大力稱讚好聽，這份無條件的支持讓許志安至今仍非常感動。
網民齊呼感動：呢part睇到眼濕濕
節目播出後，周志康的感人演出及分享引發網民熱議。許多觀眾表示被他的孝心打動：「聽到周志康講佢阿媽嗰part，我都眼濕濕。」「《一步一生》呢首歌真係好啱唱俾屋企人聽，好感動。」「估唔到安仔都有咁嘅故事，明星都係普通人。」「周志康今次表現好好，好有感情！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期