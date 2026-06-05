中年好聲音4｜周志康唱《一步一生》爆喊！許志安聞言感觸憶往事？

最新娛聞
東方新地

廣告

《中年好聲音4》賽況激烈，打頭陣的周志康選唱《一步一生》，更罕有地獲父母到場支持！他將歌曲獻給母親，並在台上哽咽告白，真情流露的畫面不但感動評審，更勾起嘉賓許志安的個人往事，令他大為感觸，場面感人。

周志康為母獻唱 穩定中音獲激讚

在「安歌之夜」上半場，首位登場的周志康選唱了許志安的名曲《一步一生》。今次除了有妻子和兩名女兒外，志康的父母更是罕有地親臨現場為他打氣。背負著家人的支持，周志康以超靚的中音及穩定的演出，成功獲得評審海兒及張佳添的讚賞，為比賽打響頭炮。

周志康哽咽謝母：佢每日重播我唱歌

演出過後，周志康表示此歌是特意送給母親，因為母親是給予他最大情緒價值的人。他隨後更一度哽咽，感性地說：「佢好支持我做任何嘅嘢，佢每一日都重播我唱歌片段。」一字一句都充滿對母親的感激之情，場面非常溫馨，亦盡顯母子情深。

許志安感同身受 分享聽歌往事

周志康的真情剖白，深深觸動了原唱兼嘉賓評審許志安。許志安聽後表示感同身受，並分享了自己與母親的往事。他憶述，當年每次錄完新歌，都會第一時間拿給母親「先聽為快」，即使母親聽不懂像《翻騰》和《反正經》這類快歌的歌詞，依然會大力稱讚好聽，這份無條件的支持讓許志安至今仍非常感動。

網民齊呼感動：呢part睇到眼濕濕

節目播出後，周志康的感人演出及分享引發網民熱議。許多觀眾表示被他的孝心打動：「聽到周志康講佢阿媽嗰part，我都眼濕濕。」「《一步一生》呢首歌真係好啱唱俾屋企人聽，好感動。」「估唔到安仔都有咁嘅故事，明星都係普通人。」「周志康今次表現好好，好有感情！」

中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 周志康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 