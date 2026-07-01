中年好聲音4｜疑似7強名單流出！2大熱傳雙雙出局 網民怒轟：仲睇嚟做乜

無綫人氣歌唱節目《中年好聲音4》距離總決賽不足一個月，網絡竟流出疑似最終七強名單引發大規模罷睇潮。2大熱參賽者驚傳慘遭淘汰，爆料更暗示香港代表將面臨全軍覆沒危機。這份充滿爭議名單瞬間辣㷫無數忠實觀眾並揚言拒絕購票入場支持。