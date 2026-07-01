中年好聲音4｜疑似7強名單流出！2大熱傳雙雙出局 網民怒轟：仲睇嚟做乜
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無綫人氣歌唱節目《中年好聲音4》距離總決賽不足一個月，網絡竟流出疑似最終七強名單引發大規模罷睇潮。2大熱參賽者驚傳慘遭淘汰，爆料更暗示香港代表將面臨全軍覆沒危機。這份充滿爭議名單瞬間辣㷫無數忠實觀眾並揚言拒絕購票入場支持。
網絡瘋傳《中年好聲音4》七強名單惹起極大迴響
總決賽定於八月二十三日假啟德體藝館隆重舉行，惟近日社交平台群組突然湧現一篇震撼性帖文，發文者公開點名指出周志康以及陳旭培與鄭仲豪三位實力唱將無緣晉身決賽。該名單更列出另外七位推測將會角逐冠軍寶座候選人，帖文內文甚至直接勸籲粉絲切勿浪費金錢購買門票入場。相關劇透消息迅速在網絡發酵並激起千重浪，直接影響部分觀眾購票入場意欲。
爆料者直球回應陳旭培落選賽果質疑
面對大批網民強烈質疑劇透消息真實程度，甚至有人直斥企圖煽動大眾罷睇賽事，該名發文者親自現身留言區與大眾對質。爆料者堅稱並非造謠並留下「可以唔信我，我都想個結果唔係咁，等8月16日吧，反正大把飛剩」這番強硬言論。部分冷靜粉絲指出陳旭培近期先後奪得兩次最有價值選手以及人氣王亞軍殊榮，深信賽果不會出現如此巨大反轉並呼籲大家靜待官方正式公佈。
肥媽證實歌唱節目賽事將會停辦一年
自首季播出以來這檔歌唱選秀節目一直保持極高收視率與話題度，為樂壇發掘出不少具備人生閱歷優秀歌手。然而早前作為節目核心人物肥媽已親口證實，完成今季所有賽事後將會暫停舉辦一年，整個製作團隊及導師陣容亦預料會進行大洗牌。這意味著八月二十三日總決賽將會是未來一年內最後一場大型現場比拼，標誌著本系列賽事即將進入漫長休整期。
粉絲得悉鄭仲豪出局深感遺憾拒買飛
疑似賽果提早曝光令大批支持本地歌手觀眾感到極度震驚與憤怒，留言區湧現大量負面情緒與抵制聲音。大批網民紛紛留下「無仲豪，真係好傷心」、「感謝劇透，可省回去啟德的錢」以及「冇香港參賽者去嚟做乜，嘥鬼氣」等激烈言論。大批粉絲明確表示若果最終舞台淪為全外籍選手對決，將會徹底放棄進場支持打算，寧願把資金保留至日後偶像舉行個人商演時才再次解囊相助。