中年好聲音 4｜大魔王唯一唱《You Raise Me Up》突爆喊！減技巧純靠感情獲激讚
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昨晚（22日）《中年好聲音 4》舞台上出現感人一幕，「大魔王」唯一在獻唱《You Raise Me Up》時，竟一改以往的炫技風格，甫開聲已眼泛淚光，純靠真摯感情打動人心！這次由技轉情的驚人蛻變，不但令全場動容，更獲得評審們一致激讚，大讚他終於學懂用感情唱歌。
唯一淚光演繹《You Raise Me Up》 真誠歌聲感動全場
被視為「大魔王」級數的上弦參賽者唯一，昨晚迎戰表現失準的黃藝輝。他選擇獻唱經典歌曲《You Raise Me Up》，令人意外的是，他完全放下了過往常用的複雜歌唱技巧，回歸最原始的情感表達。在表演剛開始，唯一已忍不住眼泛淚光，歌聲中充滿了真誠與感恩，將歌曲的力量完全釋放出來。他極具感染力的演出，成功感動了現場所有觀眾及評審。
評審驚喜唯一由技轉情 谷婭溦：值得大家學習
唯一的驚人轉變，讓評審們大為驚喜。肥媽坦言，這首歌對唯一來說在技術上毫無難度，但最驚喜的是他這次注入了濃濃的感情來演唱。周國豐與谷婭溦亦異口同聲地稱讚他，指他終於聽取了評審們的意見，減去過多技巧，純粹以感情推動整首歌曲。谷婭溦更給予極高評價，向其他參賽者說：「證明你有聽到我哋講嘅所有嘢，值得大家學習。」
網民激讚唯一進化：有感情嘅大魔王先最屈機
節目播出後，網民對唯一的表現反應極為熱烈，紛紛留言大讚他的進化。不少網民表示：「之前覺得佢淨係識晒技巧，今次真係刮目相看！」、「聽到我起雞皮，好感動，呢啲先係唱歌！」、「有感情嘅大魔王先最屈機（最強）！」更有觀眾認為這次的表現讓他冠軍相更濃：「識得聽意見再進步，呢啲先係真正嘅強者，冠軍在望！」一面倒的好評。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期