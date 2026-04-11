中年好聲音4｜新賽制「團隊搶分戰」極殘酷！贏就全隊晉級輸即踢走兩人？
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《中年好聲音4》賽況明晚（12日）將進入白熱化階段！全新「團隊搶分戰」賽制極度殘酷，24強選手將面臨連坐命運，一場定生死。根據賽規，贏家可以全隊安全過關，輸家竟然要即時淘汰兩名隊友，刺激玩法震驚全網，隨時上演兄弟鬩牆嘅悲情戲碼！
24強分四隊生死對決 隊長范子睿鄭仲豪領軍
隨著比賽進入新階段，剩餘的24強選手將會重新洗牌，分成4組進行生死對決。擔任四位隊長的，正是在上一輪「黑白榮耀換位賽」中獲得最高分的四位選手，分別是范子睿、鄭仲豪、尤淑情及吳亦偉。四位隊長將親自揀選心目中的夢幻隊員，組成四支實力相當的隊伍。呢個分組方式唔單止考驗隊長嘅眼光同策略，隊員之間嘅化學作用同團隊精神，亦將直接影響成隊人嘅命運，壓力極大。
盲派出戰一對一PK 贏家全過關輸家踢兩人
「團隊搶分戰」最刺激之處，在於其「盲選」機制。比賽分為上、下半場，每場由兩隊進行六次一對一PK賽。每次出場前，兩隊只有短短30秒時間去決定出場人選，意味住雙方事前都完全唔知對手會派邊個出戰，極度考驗隊長嘅臨場判斷力同膽色。六個回合結束後，總分較高嘅隊伍將全員晉級；而低分隊伍則要面臨殘酷懲罰，即時淘汰隊中兩名成員。若果不幸打和，兩隊就要各自淘汰一人。換言之，整個「團隊搶分戰」合共會淘汰4人，誕生全新20強！
「天喜堂王牌」成勝負關鍵 用錯時機隨時翻船
為咗增加比賽嘅變數同策略性，每隊都擁有一次使用「天喜堂王牌」嘅機會。只要隊長決定喺某個回合使用王牌，而該回合嘅代表又成功勝出，該隊就可以獲得雙倍得分，絕對係扭轉乾坤嘅關鍵武器。不過，王牌只能使用一次，一旦用錯時機，例如用喺必勝局但對手實力太弱，或者用喺關鍵局但最終落敗，都可能令全隊陷入萬劫不復之地。如何策略性地運用呢張王牌，將成為各隊隊長最頭痛嘅難題。
網民熱議新賽制太刺激：「根本係玩心理戰！」
新賽制曝光後，立即引起網民熱烈討論，大家都對呢個殘酷玩法表示非常期待。
「嘩！今次玩咁大！刺激過睇戲！肯定晚晚追！」
「好期待隊長點樣排兵佈陣，揀錯人就GG，隨時變千古罪人。」
「個盲選對手好癲，完全係考驗急才同運氣，心血少啲都唔掂。」
「輸咗要踢兩個人走，太殘忍啦！隊友壓力實好大，唱到曉飛都可能要走。」
「呢個賽制根本係玩心理戰，唔止考唱歌，仲考人性！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期