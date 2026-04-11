中年好聲音4｜新賽制「團隊搶分戰」極殘酷！贏就全隊晉級輸即踢走兩人？

《中年好聲音4》賽況明晚（12日）將進入白熱化階段！全新「團隊搶分戰」賽制極度殘酷，24強選手將面臨連坐命運，一場定生死。根據賽規，贏家可以全隊安全過關，輸家竟然要即時淘汰兩名隊友，刺激玩法震驚全網，隨時上演兄弟鬩牆嘅悲情戲碼！