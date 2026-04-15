中年好聲音4｜姚兵打破穩陣形象挑戰《懸崖》！開首清唱30秒 評審驚嘆：唱出中年危機！

《中年好聲音4》參賽者姚兵決心打破「穩陣」作風，在本周日的「團隊搶分戰」竟選唱難度極高的「跳崖歌」《懸崖》！他更在開首清唱超過30秒，大膽嘗試震撼全場，連評審都驚嘆他唱出男士中年危機的感覺，究竟他能否憑此奇招成功突圍？