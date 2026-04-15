中年好聲音4｜姚兵打破穩陣形象挑戰《懸崖》！開首清唱30秒 評審驚嘆：唱出中年危機！
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《中年好聲音4》參賽者姚兵決心打破「穩陣」作風，在本周日的「團隊搶分戰」竟選唱難度極高的「跳崖歌」《懸崖》！他更在開首清唱超過30秒，大膽嘗試震撼全場，連評審都驚嘆他唱出男士中年危機的感覺，究竟他能否憑此奇招成功突圍？
姚兵清唱30秒挑戰《懸崖》 車婉婉讚超大膽
在周日晚播出的《中年好聲音4》「團隊搶分戰」中，一直被指作風穩健的姚兵，為求突破自己，選唱了高難度歌曲《懸崖》。令人意想不到的是，姚兵一開首便在沒有任何音樂下，清唱超過30秒，極具挑戰性！其大膽舉動及勇於嘗試的精神，連主持車婉婉都忍不住大讚。他充滿感情的演繹，將歌曲中那種在懸崖邊緣掙扎的感覺表現得淋漓盡致，令全場觀眾及評審都為之動容。
周國豐讚有肝腸寸斷感 張佳添笑指似中年危機
姚兵的破格演出，成功獲得評審們的關注。向來有「冷血」之稱的評審周國豐，聽畢後大讚姚兵成功唱出臨跳崖前那種肝腸寸斷的感覺，給予了高度評價。而另一位評審張佳添則從另一角度點評，他笑言：「我Feel到姚兵唱出男士中年危機嘅感覺！」幽默的評語引來全場發笑，但也側面印證了姚兵的歌聲充滿故事感，成功將歌曲的複雜情感傳遞給觀眾。
網民洗版期待姚兵演出：終於肯搏！
姚兵今次的大膽嘗試在網上引起熱議，不少網民都表示對他刮目相看！有網民留言：「姚兵終於肯搏啦！次次都穩陣真係好悶，今次有驚喜！」、「清唱30秒？好考唱功喎！好期待聽完成版！」亦有網民表示：「《懸崖》呢首歌好難唱，揀呢首歌已經贏咗膽識分。」更有網民笑言：「中年危機呢個comment好啜核，但又好貼切，哈哈！」、「支持姚兵！中年追夢就係要有呢種破釜沉舟嘅勇氣！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期