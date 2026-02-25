中年好聲音 4｜導師分組名單全曝光！布志綸硬撼高少華 網民驚呼死亡之組誕生？
高少華領軍紫隊 猛將雲集被指大熱
由高少華（銀老師）率領的「紫隊」陣容鼎盛，學員包括蔡宓婕、袁帥、朱珠、鄭家聲、許美琪、「白羊君」、謝昉益、可嵐、范子睿、「企鵝人」、「白眉鷹王」及王卓樂。隊中擁有多位唱功早已備受肯定的實力派，例如藝人可嵐及早前表現亮眼的許美琪，加上多位神秘素人強者，整體實力非常平均，被不少網民視為今次分組賽的大熱隊伍，有望在殘酷賽制中先拔頭籌。
布志綸率領紅隊 張嘉銘綠隊實力成謎
另一邊廂，由布志綸（布 Sir）帶領的「紅隊」同樣不容忽視，隊員有尤淑情、鄭仲豪、雷小雷、陳逸璇、錢偉浩、朗尼、麥曉東、楊嘉瓏、「獅子王」、陳旭培、唯一及科亞高巴，當中藝人陳逸璇的加入，無疑為隊伍注入強心針。至於教唱歌界KOL張嘉銘（Calvin Sir）率領的「綠隊」，學員則有吳亦偉、許雲妮、戴藝、彭梓嘉、梁煜坤、「貓女郎」、馬浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景順、蔡文駒及黃藝輝，雖然星光略為不及另外兩隊，但隨時可能成為隱藏黑馬，殺對手一個措手不及。
三大導師背景大起底 Calvin Sir布Sir風格各異
今季三位導師各有來頭，風格截然不同，令賽事更添變數。張嘉銘（Calvin Sir）是著名的歌唱界KOL，教學經驗豐富，相信會以精準的歌唱技巧指導學員。而身為樂隊Mr.主音的布志綸（布 Sir），舞台經驗十足，預計會著重提升學員的台風及感染力。至於資深唱將高少華（銀老師），對歌曲情感處理有獨到見解，勢必能協助學員在演繹上更上一層樓。三位導師的風格碰撞，將是今次分組賽的一大看點。
網民熱議分組結果 驚呼紅隊係死亡之組
完整分組名單一出，網民即時化身軍師分析戰局，意見出現分歧！有網民認為紫隊實力最強：「有可嵐又有許美琪，呢隊穩贏啦！」、「銀老師揀啲人都好平均，睇高一線。」不過更多人將焦點放在紅隊，驚呼是「死亡之組」：「紅隊有陳逸璇，又有幾個素人唱得之人，好難打！」、「布Sir隊個個都好似好有火，肯定好精彩。」、「綠隊啲人好似比較靜，唔知會唔會係黑馬呢？隨時爆冷！」