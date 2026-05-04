中年好聲音4｜新馬組合Rock爆舞台！尤淑情黑絲閃爆造型唱《Are You Ready》勁搶眼

《中年好聲音4》舞台上，來自新馬的組合尤淑情與卓猷燕成為全場焦點！尤淑情以一頭曲髮配襯黑銀閃爆背心及黑絲，造型極度搶眼，與中性打扮的卓猷燕形成強烈對比。兩人獻唱五星難度的《Are You Ready》，大晒Rock功，獲得94分高分，究竟評審對她們又愛又狠的評價是甚麼？