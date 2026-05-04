中年好聲音4｜新馬組合Rock爆舞台！尤淑情黑絲閃爆造型唱《Are You Ready》勁搶眼
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《中年好聲音4》舞台上，來自新馬的組合尤淑情與卓猷燕成為全場焦點！尤淑情以一頭曲髮配襯黑銀閃爆背心及黑絲，造型極度搶眼，與中性打扮的卓猷燕形成強烈對比。兩人獻唱五星難度的《Are You Ready》，大晒Rock功，獲得94分高分，究竟評審對她們又愛又狠的評價是甚麼？
即時畫面：尤淑情黑絲閃爆背心登場 卓猷燕中性打扮型格十足
來自馬來西亞的尤淑情與新加坡的卓猷燕，這對「新馬組合」在造型上已先聲奪人。一頭性感曲髮的尤淑情，穿上黑銀閃爆背心，配搭銀色皮裙和誘人黑絲，在燈光下極為搶眼，女人味滿瀉。而她的拍檔卓猷燕則繼續其中性型格路線，一身帥氣打扮，兩人站在一起形成強烈視覺衝擊，充滿巨星風範，未開聲已令人十分期待她們的演出。
五星難度挑戰：合體飆高音Rock版《Are You Ready》奪94分
尤淑情與卓猷燕今次挑戰的歌曲是極高難度的《Are You Ready》，兩人甫開聲即大晒驚人Rock功，強勁的節拍與充滿力量的聲線完美結合。整個表演充滿張力，去到歌曲尾段，兩人更合體一同飆高音，將表演氣氛推向頂峰，震撼了全場觀眾及評審，最終不負眾望，獲得今集第二高的94分佳績，實力毋庸置疑。
評審專業點評：張佳添高呼好爽 谷婭溦點出咬字問題
對於這場精彩演出，評審們都給予高度評價。谷婭溦直言這首歌屬於五粒星難度，並稱讚：「你哋基本功好紮實，呈現到一個咁好嘅舞台。」但她亦精準地點出不足之處：「猷燕前段可以咬字清楚少少，知道你想做慵懶風，但可以做得好少少。」而張佳添則興奮高呼「好爽」，完全估不到兩人Rock起來如此出色：「兩個 Rock 女完全有性格、有態度、有火，可以玩多啲唔同嘅嘢。」
網民熱議：大讚「人歌合一」
這對新馬組合的演出同樣引起網民熱烈討論，不少人被她們的舞台魅力所吸引。
「尤淑情今晚個look好癲！又靚又唱得！」
「呢對新馬組合好有火花，一個嬌媚一個型格，襯到絕！」
「《Are You Ready》超難唱，佢哋handle得好好，尾段高音好震撼。」
「同意谷婭溦講法，猷燕如果咬字再清晰啲就完美。」
「希望佢哋下次再玩Rock，好想睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期