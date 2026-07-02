中年好聲音 4｜「中4炸彈」尤淑情挑戰《太傻》！一口氣唱30字零換氣嚇呆全場？
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《中年好聲音 4》12強選手迎戰「盲盒選歌」！「中 4 炸彈」尤淑情抽中高難度歌曲《太傻》，不但未有懼色，反而興奮高呼是「我的歌」。她在台上施展招牌爆發力，更以一口氣唱30字的驚人技巧震懾全場，究竟這場石破天驚的演出能否為她取得高分？
尤淑情自信抽中《太傻》高呼我歌
在本周日（5日）晚播出的TVB節目《中年好聲音 4》中，賽制進入「盲盒選歌」環節，選手需憑「苦情歌、尾音疊加強混、音域跨 16 度」等關鍵字選歌。尤淑情在選歌當日抽中虐心金曲《太傻》，當其他選手都認為此歌難度極高時，充滿自信的她卻興奮地說：「我的歌呀！」可見她早已胸有成竹，準備好在舞台上再次展現「中 4 炸彈」的威力。
尤淑情一口氣30字零換氣震驚全場
比賽時，尤淑情完美展現其招牌爆發力，將《太傻》的撕心裂肺感覺演繹得淋漓盡致。最驚人的一幕，是她竟然一口氣唱足30個字完全沒有換氣，超強肺活量讓在場所有人目瞪口呆，其中選手海兒更驚訝得嘴巴也合不上，忍不住驚嘆：「本身首歌已經好癲，你唱成咁更加癲！」
周國豐驚呼尤淑情表演「恐怖」
尤淑情的驚人表演不單嚇呆了參賽者，連評審也大感佩服。評審周國豐對她的「零換氣」技巧感到難以置信，並補充了更驚人的細節：「佢係 30 個字之後抖氣，然後再 30 個字，嗰度先恐怖！」一語道破其表演的「恐怖」之處，足見尤淑情的唱功已達到超乎常人的境界。
網民洗版大讚：呢個肺活量太誇張
節目播出後，網民隨即在討論區瘋狂洗版，對尤淑情的表現感到非常震撼。不少網民留言大讚：「呢個肺活量係咪運動員出身？」、「聽到起雞皮，『中4炸彈』果然名不虛傳！」、「簡直係行走嘅CD，求下你快啲開演唱會！」、「佢唱完30個字再唱30個字，我睇到窒息！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期