中年好聲音4｜尤淑情唱《太傻》再奪98分！一口氣連唱30字巨肺實力嚇窒全場

昨晚（5日）播出的《中年好聲音4》「盲盒選歌」賽事再掀高潮，「中4炸彈」尤淑情憑藉超強實力，再度以98分高分奪得MVP！她獻唱巫啟賢名曲《太傻》時，竟一口氣唱完30字才換氣，緊接再衝30字，其恐怖巨肺實力震驚全場，究竟她是如何練成這神級換氣技巧？