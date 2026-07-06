中年好聲音4｜尤淑情唱《太傻》再奪98分！一口氣連唱30字巨肺實力嚇窒全場
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昨晚（5日）播出的《中年好聲音4》「盲盒選歌」賽事再掀高潮，「中4炸彈」尤淑情憑藉超強實力，再度以98分高分奪得MVP！她獻唱巫啟賢名曲《太傻》時，竟一口氣唱完30字才換氣，緊接再衝30字，其恐怖巨肺實力震驚全場，究竟她是如何練成這神級換氣技巧？
尤淑情巨肺演繹《太傻》震懾舞台
在昨晚的比賽中，尤淑情抽中名曲《太傻》，她不但將歌曲中的撕心裂肺痛感演繹得淋漓盡致，更展現了驚人的歌唱技巧。表演期間，她一口氣唱完長達30字的歌詞後才進行換氣，隨即再衝刺另一段30字的歌詞，整個過程面不改容，其強大的肺活量和穩定性，讓現場所有評審和參賽者目瞪口呆，完全被她的「巨肺」實力所震懾。
98分超高分二度奪得MVP
尤淑情的超水準演出，最終為她帶來了98分的超高分，這也是她繼「導師分組賽」憑《我最親愛的》奪得98分兼MVP後，第二次在比賽中獲得同樣的驕人成績，成功蟬聯MVP寶座。連續兩次以近乎滿分的分數稱霸，讓「中4炸彈」的稱號更實至名歸，其實力在眾多選手中已達超凡境界。
網民洗版驚嘆：簡直係怪物級！
節目播出後，網民隨即在討論區瘋狂洗版，對尤淑情的表現表示難以置信。不少留言都集中討論其「巨肺」實力：「一口氣30個字？呢個唔係唱歌，係特異功能！」、「聽到我唔記得呼吸，太誇張！」、「佢個肺係咪有兩個？」、「簡直係怪物級選手，冠軍相出晒嚟！」、「聽佢唱歌真係會起雞皮，好有感染力。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期