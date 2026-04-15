中年好聲音4｜大熱尤淑情揭21歲煞停唱歌！飆高音唱《也許明天》震懾全場 評審睇到嗌！

《中年好聲音4》大熱選手尤淑情，本周日將迎戰「團隊搶分戰」，賽前她自揭曾因信心危機，21歲便煞停唱歌事業轉行做美容老闆！今次她以張惠妹高難度歌曲《也許明天》應戰，澎湃歌聲令全場動容，評審張佳添更肉緊到一齊嗌，究竟她當年為何放棄夢想？