中年好聲音4｜大熱尤淑情揭21歲煞停唱歌！飆高音唱《也許明天》震懾全場 評審睇到嗌！
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《中年好聲音4》大熱選手尤淑情，本周日將迎戰「團隊搶分戰」，賽前她自揭曾因信心危機，21歲便煞停唱歌事業轉行做美容老闆！今次她以張惠妹高難度歌曲《也許明天》應戰，澎湃歌聲令全場動容，評審張佳添更肉緊到一齊嗌，究竟她當年為何放棄夢想？
尤淑情澎湃演繹《也許明天》 評審張佳添睇到一齊嗌
在本周日（19日）晚播出的《中年好聲音4》「團隊搶分戰」下半場，尤淑情隊與吳亦偉隊進行一對一PK。輪到大熱選手尤淑情上陣，她選唱張惠妹的《也許明天》，歌曲難度極高。尤淑情憑著澎湃又充滿感情的歌聲，完美駕馭歌曲，每當她飆高音時，台下評審張佳添都睇到肉緊萬分，更忍不住跟著大嗌兼舉手指向上，完全沉醉在她的表演之中，場面震撼！張佳添之後更搞笑地叫另一位評審海兒嘗試挑剔尤淑情的唱功，可見他對其表現極度滿意。
4歲參賽獲獎無數 21歲突轉行做老闆揭心酸史
尤淑情在賽前接受製作組訪問，坦言自己的音樂路並非一帆風順。她憶述自己4、5歲已開始參加歌唱比賽，更是獲獎無數，但成長過程中卻遇上低潮，慢慢失去信心。她直言21歲開始經營美容生意，便煞停了唱歌事業。直到去年看到《中年好聲音3》有不少朋友參加，才令她內心團火再次燃燒，彷彿有聲音叫她必須參賽，最終決心踏上《中4》舞台。她覺得《中4》的感覺跟以往所有比賽都不同，終於找到最適合自己的舞台，希望全世界都聽到她唱歌。
網民睇好尤淑情奪冠：聽到起雞皮！
節目預告一出，不少網民已對尤淑情的表現表示極度期待，紛紛留言洗版！有網民直言：「尤淑情根本係冠軍級人馬，聽佢預告飆高音已經起雞皮！」亦有網民認為：「有樣有實力，仲要有埋故仔，TVB今次搵到寶啦！」不少人被她的經歷打動：「放棄唱歌去做生意要好大勇氣，而家再企返上台仲要更大勇氣，撐你！」更有留言指：「好想快啲到星期日，睇佢點樣震懾全場！」、「張佳添個反應最真實，好歌聲係呃唔到人嘅！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期