中年好聲音4｜尤淑情爆發奪93分 周國豐罕有畀高分 「你令冷血評審都想喊」
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《中年好聲音4》今日（19日）迎來殘酷10強「K歌之夜」淘汰賽，大熱選手尤淑情憑一曲震懾全場勇奪93高分。這場觸動多位評審淚腺的高水準演出背後，原來隱藏著一段無人知曉的心酸掙扎史。她首度公開剖白曾陷入產後抑鬱的絕望低谷，驚人反差經歷隨即成為全網熱議焦點。
尤淑情出戰中年好聲音4迎來極大突破
10強賽事正式重啟累積排名分制度，所有選手經歷5個回合激戰後將殘酷淘汰最低分3人。今集節目以經典K歌為主題，各路唱將紛紛使出渾身解數，其中尤淑情選擇演繹她極度喜愛的名曲《如果沒有你》。她決定聽從內心深處最真實呼喚，延續過往極具爆發力演唱方式去詮釋這首作品，強烈情感渲染力瞬間籠罩整個錄影廠，最終成功斬獲93至93分超高成績。
關心妍及周國豐被超強感染力觸動
評審團對這場演出給予極高評價，專業音樂人張佳添大讚其處理手法極度聰明，特別指出她將主歌刻意推高8度再順勢轉入高潮位，不過亦專業直指：「從這首歌看到弱點，中音和中低音並不是發揮得最好。」身為嘉賓評審關心妍直言：「一開聲就讓我想要哭。」一向嚴格評審周國豐更打出93分極高評分，笑言自己可能食錯嘢，並坦言聽到最後一段時竟然產生想喊衝動。
三子之母淚揭曾陷入產後抑鬱陰霾
亮麗成績背後隱藏著令人動容追夢血淚史，自小極度熱愛音樂卻因成為三子之母而無奈將夢想深深埋藏。尤淑情首度對外透露曾一度陷入產後抑鬱陰霾，她坦白直言：「我以為自己會做一世師奶。」這次參賽更是她人生中首次獨自離開馬來西亞遠行，全靠丈夫與三個孩子成為最強後盾。她含淚憶述家人送別時說話：「佢哋同我講，媽咪，你放心去比賽喇，我哋等你返嚟。」
大批網民湧入留言力撐大熱門晉級
節目播出後隨即在各大網上討論區引發洗版式熱議，大批觀眾對這段過江龍追夢經歷展現出極大共鳴。有網民留言表示：「聽到佢講做一世師奶真係好身同感受，全職媽媽追夢真係唔容易。」亦有大批擁躉被其現場演出徹底懾服：「佢唱《如果沒有你》真係穿透靈魂，絕對有資格直入總決賽7強。」更有留言表示：「屋企人肯放手畀佢飛真係好難得，難怪唱得特別有感情。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期