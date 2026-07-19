中年好聲音4｜尤淑情爆發奪93分 周國豐罕有畀高分 「你令冷血評審都想喊」

《中年好聲音4》今日（19日）迎來殘酷10強「K歌之夜」淘汰賽，大熱選手尤淑情憑一曲震懾全場勇奪93高分。這場觸動多位評審淚腺的高水準演出背後，原來隱藏著一段無人知曉的心酸掙扎史。她首度公開剖白曾陷入產後抑鬱的絕望低谷，驚人反差經歷隨即成為全網熱議焦點。