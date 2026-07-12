中年好聲音4｜大馬三子之母尤淑情唱《痛愛》獲激讚 背後藏產後抑鬱追夢故事

今晚《中年好聲音4》進入11強賽事，大馬參賽者尤淑情以一曲容祖兒《痛愛》再度震撼全場，這位被譽為「中4炸彈」的三子之母在失戀主題回合中展現驚人唱功，最終獲得90分佳績。然而她在台上的情感爆發背後，藏著一段從產後抑鬱走出來的追夢故事。