中年好聲音4｜大馬三子之母尤淑情唱《痛愛》獲激讚 背後藏產後抑鬱追夢故事
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今晚《中年好聲音4》進入11強賽事，大馬參賽者尤淑情以一曲容祖兒《痛愛》再度震撼全場，這位被譽為「中4炸彈」的三子之母在失戀主題回合中展現驚人唱功，最終獲得90分佳績。然而她在台上的情感爆發背後，藏著一段從產後抑鬱走出來的追夢故事。
尤淑情演繹《痛愛》展現柔中帶剛聲線層次
今集主題為「我們都是這樣失戀的」，邀得「情歌王子」梁漢文任嘉賓評審，「知音人」則有劉浩龍及憑《正義女神》爆紅的劉倬昕。尤淑情選唱容祖兒經典作品《痛愛》，海兒老師賽前建議她可以運用柔和的聲線去演繹這首歌。開口第一句雖然未完全獲得評審周國豐的青睞，但她隨即在副歌部分成功挽回局面，將歌曲中失戀的痛楚與不捨演繹得淋漓盡致。評審認為她的演出略帶「撒狗血」的戲劇感，但整體表現仍然獲得90分的高分成績。
尤淑情首度透露產後抑鬱曾以為一世做師奶
在亮麗成績背後，尤淑情的追夢故事同樣令人動容。她坦言自小熱愛音樂，卻因成為三子之母後將夢想深藏心底，更曾一度陷入產後抑鬱。她直言：「我以為自己會做一世師奶。」今次是她人生中第一次獨自離開馬來西亞出遠門，丈夫和三個孩子成為她最強後盾。她含淚憶述家人的話：「佢哋同我講，媽咪，你放心去比賽喇，我哋等你返嚟。」這份來自家庭的支持，化為她在台上的無比力量。
網民激讚尤淑情由師奶變身舞台女王太勵志
節目播出後，尤淑情的表現再度在網上引起熱烈討論。不少網民留言表示：「呢個媽咪好勁！唱功同勇氣都滿分！」「由師奶變身舞台女王，太勵志了！證明幾時追夢都唔會遲！」「家人支持好重要，聽到佢講屋企人叫佢放心去，真係好感動！」亦有觀眾認為她今次唱《痛愛》比之前唱《海闊天空》更見功力，因為慢歌更考驗歌手的情感控制和聲線運用。隨著11強賽事進入白熱化階段，本回合最低分3位選手已跌入待定區，評審將透過退庭投票淘汰1位選手，10強名單即將揭曉。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期