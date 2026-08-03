中年好聲音4｜尤淑情唱《瘋》突失控喪笑！評審嚇呆：呢個癲婆恰到好處
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「中 4 炸彈」尤淑情在TVB節目《中年好聲音 4》舞台上徹底「瘋了」！她選唱林憶蓮高難度名曲《瘋了》，在飆高音後竟突然「瘋狂喪笑」，其極度投入的「失控」演繹，直擊評審心靈，究竟這場瘋狂表演是加分還是減分？
尤淑情飆高音後突喪笑 震撼演繹直擊心靈
尤淑情以其獨特的魅惑歌聲，配上充滿律動感的舞步演繹《瘋了》，令觀眾目不暇給。表演最精彩的一幕，莫過於她在飆高音後，突然發出一連串「瘋狂喪笑」，完美演繹出歌曲中那種為愛痴狂的失控狀態。這個極具張力的設計，讓她的整個演出充滿戲劇感，直擊在場所有評審和觀眾的心靈，最終成功斬獲93分佳績，證明了她的大膽嘗試非常成功。
周國豐大讚慾火焚身：呢個癲婆恰到好處
尤淑情的「失控式」演繹獲得評審們的高度讚揚。周國豐大讚：「呢個『癲婆』恰到好處，要唱到呢隻（感覺）係好難，係慾火焚身嘅失控！」他認為尤淑情的瘋狂並非胡亂演繹，而是拿捏得剛剛好。另一位評審張佳添亦表示被她的表演所震撼：「你卡卡笑嗰吓，真係覺得你個吓瘋咗，全部係有層次，一浪又一浪嘅感情！」評審們一致認為她的演出層次豐富，情感表達極為到位。
網民睇到目瞪口呆：真係以為佢痴咗線
尤淑情的瘋狂演出，讓不少網民看得目瞪口呆，並在網上引發熱議。「個喪笑真係嚇親，但又好正！」「呢啲先叫演繹首歌，唔係齋唱！」「尤淑情真係炸彈，次次都有驚喜！」「睇到我心都離一離，太投入！」「佢真係好放得開，完全融入咗首歌入面。」「呢個表演絕對係今集經典！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期