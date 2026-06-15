中年好聲音4｜大熱尤淑情爆冷失準！大膽改編被肥媽狠批：好似拉牛上樹！

《中年好聲音4》昨晚爆出驚人賽果！一直被視為三甲大熱的「中4炸彈」尤淑情，選唱《二人行 一日後》竟意外失準，僅得85分首度跌入待定區！她的大膽改編更引來評審罕有皺眉，直指其表演「諗太多」，究竟發生了甚麼事？