中年好聲音4｜大熱尤淑情爆冷失準！大膽改編被肥媽狠批：好似拉牛上樹！
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《中年好聲音4》昨晚爆出驚人賽果！一直被視為三甲大熱的「中4炸彈」尤淑情，選唱《二人行 一日後》竟意外失準，僅得85分首度跌入待定區！她的大膽改編更引來評審罕有皺眉，直指其表演「諗太多」，究竟發生了甚麼事？
尤淑情無伴奏啪手指上陣 大膽改編意外失手
一直被視為大熱門的尤淑情，昨晚大膽挑戰改編歌曲《二人行 一日後》，希望能為觀眾帶來新鮮感。她透露改編靈感來自24強好友楊嘉瓏，演出甫開始便以約30秒無伴奏清唱，期間更自己「啪手指」打拍子，並挑戰高音位，最後以述說感唱腔作結。可惜，這個充滿實驗性的演出未能打動評審，最終只獲得85分，更令她首度跌入待定區，面臨淘汰危機。
肥媽張佳添罕有皺眉 狠批尤淑情諗太多
尤淑情的新穎演出，卻換來評審們的嚴厲批評，肥媽與張佳添更在觀看時罕有地眉頭深鎖。評審海兒直言：「你今日嘅拍子都有少少不穩，呢個表演唔係好適合你。」肥媽更毫不留情地狠批她「諗太多」：「我覺得你冇好專心去唱歌，變咗好似『拉牛上樹』咁」。張佳添亦補充，雖然尤淑情的歌唱技巧出眾，但這次的選曲和編曲未能好好發揮其優點，反而暴露了她在輕快節奏掌握上的弱點。
網民意見兩極：勇於嘗試值得鼓勵
節目播出後，網民對尤淑情的表現意見兩極。有網民力撐她勇於創新：「雖然失準，但欣賞佢勇於嘗試改編！」「我覺得個idea幾好，不過可能太緊張。」「加油呀淑情！下次唱返穩陣啲就得！」但亦有網民認同評審的看法：「肥媽講得啱，真係諗多咗，搞到好唔自然。」「聽得好辛苦，個拍子好亂。」「大熱倒灶，真係好可惜。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期