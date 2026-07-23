中年好聲音 4｜尤淑情黃寶欣跳唱Roller場神曲！評審秒變粉絲：回憶返晒嚟！
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「中 4 炸彈」尤淑情與黃寶欣在《中年好聲音 4》舞台上，將時光倒流至八、九十年代！兩人合唱Roller場必播金曲《I’m Your Friend I’m Your Lover》，邊跳懷舊舞步邊飆歌，驚人肺活量震懾全場，更令評審們集體陷入青春回憶！
尤淑情黃寶欣挑戰急口令神曲 重現懷舊舞步
被封為「中 4 炸彈」的尤淑情，與前輩黃寶欣聯手帶來充滿集體回憶的演出。她們選唱八、九十年代 Roller 場必播的經典快歌《I’m Your Friend I’m Your Lover》，此曲最大挑戰在於急促的咬字節奏。然而，以驚人肺活量見稱的淑情與寶欣，在台上邊唱邊跳懷舊舞蹈，氣息絲毫未受影響，穩定而充滿活力的表現，瞬間點燃了全場的懷舊氣氛。
鍾鎮濤肥媽集體懷緬青春 激讚重現當年Mood
這個充滿動感的表演，成功勾起了評審們的青春歲月。鍾鎮濤、肥媽與張佳添都表示，歌聲一出彷彿就回到了過去。肥媽大讚尤淑情：「佢真係唱到寶欣嘅感覺。」鍾鎮濤亦給予高度肯定，笑著說：「你哋夾得好好，能夠帶番當年嘅 Mood 出嚟已經好正。」可見這次合作完美地重現了歌曲的經典神髓。
網民洗版式留言：呢首歌係我嘅青春啊
節目播出後，這首經典金曲成功掀起網上熱話，引發洗版式留言。「天啊！呢首歌真係回憶殺！以前喺Roller場成日聽！」「尤淑情個肺係咪鐵打？又跳又唱完全唔喘氣，太勁！」「黃寶欣個vibe仲係度，好有當年嘅感覺！」「呢個組合好有活力，睇到好開心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期