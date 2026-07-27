中年好聲音4｜尹景順王馨平黑白雙煞登場 挑戰原Key唱《別問我是誰》！雌雄難辨靚聲再奪MVP

昨晚（26日）TVB節目《中年好聲音4》「原唱之夜」戰況激烈，「大馬男王菲」尹景順與前輩王馨平的合唱成為全晚焦點！兩人以一黑一白造型登場，景順更大膽挑戰以原Key演繹經典金曲《別問我是誰》，最終憑藉雌雄難辨的極致靚聲，斬獲全場最高94分兼再度奪得MVP，究竟他是如何做到的？