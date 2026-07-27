中年好聲音4｜尹景順王馨平黑白雙煞登場 挑戰原Key唱《別問我是誰》！雌雄難辨靚聲再奪MVP
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昨晚（26日）TVB節目《中年好聲音4》「原唱之夜」戰況激烈，「大馬男王菲」尹景順與前輩王馨平的合唱成為全晚焦點！兩人以一黑一白造型登場，景順更大膽挑戰以原Key演繹經典金曲《別問我是誰》，最終憑藉雌雄難辨的極致靚聲，斬獲全場最高94分兼再度奪得MVP，究竟他是如何做到的？
尹景順王馨平黑白雙煞登場 挑戰原Key震撼全場
在昨晚播出的「原唱之夜」中，尹景順獲配對與前輩王馨平合唱其經典金曲《別問我是誰》。原來，這次挑戰原Key是王馨平本人的要求，尹景順坦言：「老師（王馨平）對我好有信心，畀咗原 Key 我問我唱唔唱到，試咗之後，我覺得有啲太高。」但為了不負所望，他最終接下戰書。兩人以黑白造型登場，視覺上已極為合襯，一開口，景順雌雄難辨的空靈嗓音配上王馨平的溫柔助攻，完美駕馭高難度歌曲，最終成功奪得94分全場最高分，並繼《阿嬤的話》後再度贏得MVP榮譽。
鍾鎮濤激讚搵唔到Mistake 米雪驚嘆似兩個女仔唱歌
兩人的完美演出震撼一眾評審，嘉賓評審鍾鎮濤（阿B）給予超高評價，直言：「搵唔到咩Mistake！」米雪亦激讚兩人演唱精彩，更產生錯覺：「真係以為兩個女仔唱歌咁。」海兒則被兩人的眼神互動深深打動，並大讚景順的Ad-lib好聽：「你哋對望嗰下，兩個望住大家笑。好似天使咁，不費吹灰之力，好似喺上面飄嘅聲音。」談到兩人為何默契十足，王馨平則搞笑地透露秘訣：「佢好用功同我上咗兩日瑜伽堂。」
網民洗版式留言：「聽到起雞皮！」
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛留言大讚尹景順的表現。「尹景順把聲真係屈機，男女聲轉換自如，聽到起雞皮！」「王馨平把聲仲係咁靚，同景順合作簡直係天作之合！」「今晚MVP絕對實至名歸，已經loop緊第十次。」「佢個Ad-lib真係好似天使喺天上面唱歌，好癲！」「唔怪得之默契咁好，原來去咗上瑜伽堂，哈哈！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期