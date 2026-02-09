中年好聲音 4｜35歲尹景順唱《愛與痛邊緣》奪5燈！竟扁嘴扭計遭肥媽訓話：做乜掉鬼咗隻鑊？
《中年好聲音 4》昨晚（8日）戰況激烈，有「大馬男王菲」之稱的35歲駐場歌手尹景順，憑著極度悅耳的歌聲勇奪5燈滿分！但令人意想不到的是，尹景順晉級後竟全程扁嘴扭計，似乎對自己表現極度不滿，結果引來評審肥媽當場訓話，場面搞笑又緊張，究竟他為何對完美演出仍耿耿於懷？
昨晚獻唱《愛與痛邊緣》 尹景順奪5燈竟扁嘴
昨晚播出的「70 強一對一 PK 賽」中，上回合已憑徐佳瑩《身騎白馬》被封為「東方不敗」的尹景順，再次挑戰女歌男唱，選唱王菲經典金曲《愛與痛的邊緣》。他獨特的聲線和唱功再次征服全場，輕鬆奪得5燈佳績，成為名副其實的「十燈魔人」。然而，當所有人都為他喝采時，鏡頭卻捕捉到他不但沒有笑容，反而扁起嘴一臉不滿，更在晉級區繼續「反省」，與現場熾熱氣氛形成強烈對比，讓一眾評審和主持人都大感愕然。
肥媽睇唔過眼開聲訓話 尹景順：「做乜掉鬼咗隻鑊？」
眼見尹景順對自己的完美表現諸多不滿，評審肥媽終於忍不住開聲，用煮餸作比喻向他訓話：「佢唱到後尾自己忟自己，扁嘴發脾氣。你都炒咗碟餸出嚟，擺咗上碟，做乜掉鬼咗隻鑊？」肥媽語重心長地提醒他，即使對演出有瑕疵感到不滿，也應先接受讚賞，直言：「你唱得好好，冇嘢係完美！」而主持車婉婉亦搞笑地附和：「其實我好少叫啲 5 燈反省吓，麻煩你去嗰邊反省吓。」一連串的幽默回應，希望能開解這位對自己要求極高的選手。
尹景順被封「東方不敗」 曾與評審谷婭溦並肩作戰
現年35歲的尹景順來自馬來西亞，因其獨特聲線被譽為「大馬男王菲」。原來他與樂壇早有淵源，早在13年前，他便曾與《中4》評審之一的谷婭溦一同參加選秀節目《華人星光大道 2》，可謂識於微時。今次重踏比賽舞台，尹景順的實力顯然更上一層樓，上回合已被周國豐大讚「唱功好全面」，更封他為「東方不敗」。對於唱歌，他亦有自己一套見解：「其實唱歌唔可以諗住傷心就用傷心嘅感覺去唱，應該係用當時候嘅感覺去睇呢一首歌，用感覺表達畀觀眾。」
圖片來源：TVB