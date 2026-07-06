中年好聲音4｜尹景順扮醉唱《夕陽醉》！肥媽形容係豬 海兒：未見過呢類生物

「東方不敗」尹景順在昨晚（5日）的《中年好聲音4》再次帶來破格演出，他手持一杯「陳皮水」扮醉演繹張學友金曲《夕陽醉了》，其嫵媚舞姿和獨特唱腔，竟引來評審們連串奇特形容！肥媽以「豬」來比喻他，海兒更稱他為「外星人」，令全場爆笑，再度成為焦點人物。