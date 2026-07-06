中年好聲音4｜尹景順扮醉唱《夕陽醉》！肥媽形容係豬 海兒：未見過呢類生物
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「東方不敗」尹景順在昨晚（5日）的《中年好聲音4》再次帶來破格演出，他手持一杯「陳皮水」扮醉演繹張學友金曲《夕陽醉了》，其嫵媚舞姿和獨特唱腔，竟引來評審們連串奇特形容！肥媽以「豬」來比喻他，海兒更稱他為「外星人」，令全場爆笑，再度成為焦點人物。
尹景順嫵媚扮醉顛覆《夕陽醉了》
尹景順當晚手持一個裝著陳皮水的高腳杯，以「扮醉」姿態演繹《夕陽醉了》。他配合嫵媚的舞姿和充滿個人風格的唱腔，將這首經典情歌改頭換面，唱出截然不同的味道。主持人車婉婉看後也忍不住笑言：「學友發夢都冇諗過個夕陽變成咁嘅顏色。」其創意和膽色令人佩服。
肥媽海兒奇特比喻笑爆全場
尹景順的表演引發評審們的無限想像力，肥媽竟以「豬」來形容他，並解釋：「豬頭、豬尾、豬耳、豬腩肉……全部都食得。」意指他全身都是寶，渾身是戲，這番奇論令身旁的陳松伶笑到收唔到聲。而海兒則以「外星人」來形容他，直言：「佢嘅舞台性格好強，冇乜見過呢類型嘅生物。」
網民笑翻：只有尹景順可以超越尹景順
尹景順的「醉人」演出和評審的爆笑點評，讓網民看得不亦樂乎。大家紛紛留言：「笑到我肚痛，肥媽個比喻係咩玩法？」、「尹景順真係藝術家，每次都有驚喜！」、「海兒話佢係外星生物好貼切，地球人做唔出。」、「只有尹景順可以超越尹景順！」、「佢係比賽嘅娛樂擔當，冇咗佢會好悶。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期