中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順是誰？憑獨特「女聲」唱腔殺入14強 與谷婭溦13年戰友

《中年好聲音4》賽事持續升溫，來自馬來西亞的35歲駐場歌手尹景順（Eugene）憑獨特「女聲」唱腔一路殺入14強，被評審封為「東方不敗」及「大馬周深」。然而這位人氣急升的參賽者，私下卻道出駐唱歌手不為人知的殘酷現實——一日唱20首歌、聲帶隨時報廢，職業壽命比想像中短得多。