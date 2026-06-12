中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順是誰？憑獨特「女聲」唱腔殺入14強 與谷婭溦13年戰友

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《中年好聲音4》賽事持續升溫，來自馬來西亞的35歲駐場歌手尹景順（Eugene）憑獨特「女聲」唱腔一路殺入14強，被評審封為「東方不敗」及「大馬周深」。然而這位人氣急升的參賽者，私下卻道出駐唱歌手不為人知的殘酷現實——一日唱20首歌、聲帶隨時報廢，職業壽命比想像中短得多。

尹景順晉級《中年好聲音4》14強獲封「東方不敗」

尹景順在《中年好聲音4》香港賽區以雌雄莫辨的女子腔聲線驚艷全場，評審周國豐即場封其為「東方不敗」，張佳添更興奮大讚「你直頭可以叫『馬來西亞周深』，你嘅可能性係無限嘅！」憑著超強台風和獨特聲線，尹景順一路從最終回5燈佳績晉級70強，再殺入14強，成為今屆公認「大魔王」級選手。事實上他並非新手，早於2017年《The Voice決戰好聲》已奪得第四名，亦曾參加《華人星光大道2》及《Astro新秀大賽》，累積多年舞台經驗。

尹景順親述參賽目標盼登啟德舞台開音樂會

尹景順受訪時坦言，參賽最大目標是晉身決賽。「梗係希望可以行到決賽啦，但係行到邊度就係邊度。」他透露原因並非為了奪冠，而是聽聞今屆決賽將於啟德舉行，「嚟比賽之前都諗緊係咪要自己畀錢去做音樂會，而家有機會喺啟德，我就試吓可唔可以入到決賽，感受吓開音樂會。」對於一位長年在馬來西亞酒吧駐唱的歌手而言，登上啟德舞台無疑是畢生夢想。他同時透露，即使因節目人氣急升，目前仍需往返馬來西亞繼續駐場工作維持收入，「要搵錢，要生活。」

谷婭溦台上與尹景順相認13年戰友重逢哽咽落淚

節目中最觸動人心的一幕，是評審谷婭溦與尹景順在台上相認。兩人原來早於2012年在台灣《華人星光大道2》同時入圍105強，當年谷婭溦取得年度殿軍，尹景順則排名第27。13年後，谷婭溦已升任評審坐在評判席，尹景順卻仍在追夢路上浮沉，身份落差令人唏噓。谷婭溦當場忍不住哽咽道：「我們都一直在追夢的路上，我好開心可以喺香港見到你，加油！」掌聲隨即響遍全場，不少觀眾亦紅了眼眶。

駐唱歌手日唱20首月唱200首尹景順嘆職業壽命短

尹景順受訪時罕有剖白駐唱歌手的殘酷現實。他透露一星期返工4至5日，每晚要唱18至20首歌，一個月累計近200首，聲帶長期高強度使用令聲線逐漸耗損。「我哋駐唱歌手用把聲用得多過專業歌手好多，因為佢哋一日唱一兩首，或者一個禮拜一兩首就夠用，但係我哋一日18、20首，辛苦㗎。」他更坦言這份工作有「壽命」，「可能40、50歲，已經有場館唔請你，因為你年紀大，有後生嘅後浪推前浪。」收入方面則視乎場地而定，由每晚1,500至20,000不等。

網民睇完尹景順爆肌照驚呼台上台下完全兩個人

尹景順在節目爆紅後，不少網民翻查其社交平台，赫然發現他私下熱愛健身，練出一身爆肌身材，與台上溫柔女聲形象形成極大反差。網民紛紛留言「完全估唔到佢咁fit」、「聲音同樣貌真係好大對比」、「台上台下兩個人咁」。亦有網民感慨他追夢多年仍未放棄，「13年前同谷婭溦一齊比賽，而家終於喺香港被人睇到」、「呢種堅持真係好難得」。

中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 尹景順 當年兩人同時入選105強（圖片來源：星光大道 Top Million Star）
當年兩人同時入選105強（圖片來源：星光大道 Top Million Star）
中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順IG）
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中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
（圖片來源：尹景順FB）
中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
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中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
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中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
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中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：）
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中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
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中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
（圖片來源：尹景順FB）
中年好聲音4 尹景順 （圖片來源：尹景順FB）
（圖片來源：尹景順FB）

圖片來源：TVB、星光大道 Top Million Star、尹景順IG、尹景順FB資料或影片來源：原文刊於新假期

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