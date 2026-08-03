中年好聲音4｜尹景順Man爆唱《陀飛輪》！評審震撼：好聽程度僅次陳奕迅
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一直以雌雄難辨靚聲見稱的「東方不敗」尹景順，在TVB節目《中年好聲音 4》徹底顛覆形象，收起招牌聲線，竟以極Man聲線挑戰被譽為「死亡之歌」的陳奕迅名曲《陀飛輪》！在僅有簡單琴聲伴奏下，他的演出極度考驗唱功，充滿故事性的演繹，竟讓評審給出史無前例的超高評價！
尹景順Man爆聲線登場 肥媽海兒聽到起雞皮
尹景順今次破格以充滿男性魅力的聲線演繹《陀飛輪》，與他過往「東方不敗」的柔美形象形成極大反差。整首歌曲僅以簡單的琴聲伴奏，對參賽者的唱功要求極高。然而，尹景順充滿敍事感的演繹，成功駕馭了歌曲的意境，情感層層遞進，令評審肥媽與海兒都聽到「起雞皮」，最終他更斬獲全晚最高的95分！肥媽大讚景順的唱功與情感拿捏都相當出色，完全表現出歌曲的精髓。
周國豐激罕畀97分：除咗陳奕迅唱得最好係你
評審周國豐對尹景順的表現更是讚不絕口，給出了激罕的97分！他特別提到，以往在《中聲》舞台上，選唱《陀飛輪》的參賽者都「必死無疑」，因為歌曲難度極高。但他認為尹景順在處理歌曲中幾句歌詞的轉折位時表現得非常好，成功唱出了「覺悟了」的意境。周國豐最後更給出超高評價：「喺我認知裏面，除咗陳奕迅之外，唱得最好嘅係尹景順。」這番話震驚全場，足見他對尹景順這次演出的肯定。
網民一面倒讚好：聽到起雞皮！
尹景順的演出在網上引起極大迴響，觀眾紛紛留言表示驚艷。「東方不敗終於變返男人！好驚喜！」「呢首《陀飛輪》真係聽到有畫面，好有故事感。」「周國豐個comment好癲！僅次於Eason喎！」「冠軍相出哂嚟！」「聽到毛管戙，唱功太強！」「呢個反差我鍾意，原來佢可以咁Man！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期