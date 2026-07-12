中年好聲音4｜尹景順《我不難過》再封神 肥媽感動落淚 全場一致激讚
尹景順演繹《我不難過》令肥媽聽到眼濕濕
今晚11強選手以失戀歌為題進行比拼，尹景順選唱孫燕姿《我不難過》，最終獲得96分佳績。肥媽和海兒各給出20分滿分，肥媽直言「聽到眼濕濕」，大讚這首歌極難演繹，但尹景順「唱到好似不用透氣」。海兒更一反常態即時給分，表現出對演出的高度滿意。張佳添則表示「到歌曲後面已經開始被帶進去歌中」，認為尹景順的版本相當新鮮，給予高度評價。本回合最低分3位選手跌入待定區，評審「退庭投票」淘汰1人，《中年好聲音4》10強正式誕生。
中年好聲音 4｜10強誕生戰！梁漢文任嘉賓評審 11強失戀歌單全曝光
梁漢文劉浩龍劉倬昕坐鎮失戀主題回合
今晚節目邀得「情歌王子」梁漢文擔任嘉賓評審，知音人則由劉浩龍及憑劇集《正義女神》「惡魔少年高成彬」爆紅的劉倬昕出任。11強選手各自演繹經典失戀歌曲，用歌聲唱盡愛情中的痛楚與遺憾，競爭相當激烈。尹景順在眾多實力選手中脫穎而出，以96分穩佔高位，距離決賽目標又邁進一步。
尹景順自爆駐唱日唱20首月唱200首壓力驚人
尹景順賽後透露目前仍在馬來西亞擔任駐場歌手維持生計，每晚收入視乎場地由1,500至20,000不等。他坦言一星期工作4至5日，每晚要唱18至20首歌，一個月累計超過200首，對聲帶損耗極大。「我哋駐唱歌手用把聲用得多過專業歌手好多，因為佢哋一日唱一兩首就夠用」，他直言這份工作雖然收入穩定，但有壽命限制，「可能40、50歲已經有場館唔請你，因為你年紀大，有後生嘅後浪推前浪」。即使因節目人氣急升，他仍需向現實低頭繼續駐唱工作。
尹景順盼闖決賽登啟德圓音樂會夢想
尹景順表示參賽最大目標是晉身決賽，原因竟然是想在啟德「開騷」。他透露「嚟比賽之前都諗緊係咪要自己畀錢去做音樂會，而家有機會喺啟德，我就試吓可唔可以入到決賽，感受吓開音樂會」。若比賽結束後在香港沒有發展機會，他坦言會返回馬來西亞繼續駐唱。不少網民對尹景順的坦率態度表示欣賞，有留言指「用鍾意嘅嘢賺錢已經好幸福」這番話令人感動，亦有網民認為他實力足以走得更遠，期待他能夠順利殺入決賽登上啟德舞台。