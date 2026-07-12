中年好聲音4｜尹景順《我不難過》再封神 肥媽感動落淚 全場一致激讚

《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》今晚播出「我們都是這樣失戀的」主題回合，馬來西亞駐唱歌手尹景順以孫燕姿經典《我不難過》勇奪96高分，獲肥媽、海兒及張佳添一致盛讚。然而這位被封為「大魔王」的選手賽後坦言，若香港無機會發展將返回大馬繼續駐唱，因為這份工作有壽命限制。