中年好聲音4｜尹景順唱《暗湧》獲兩極評價 獲讚有王菲神韻 周國豐狠批1缺點

《中年好聲音4》10強賽事今日（19日）正式進入白熱化階段，10位參賽者於「K歌之夜」面臨殘酷淘汰賽制爭奪終極7強席位。馬來西亞駐唱歌手尹景順憑藉挑戰王菲高難度神曲《暗湧》成為全場焦點，更意外揭露其駐唱生涯隱藏極大辛酸。這位實力派選手能否順利闖入決賽登上啟德舞台，其背後隱藏着令人意想不到殘酷現實。