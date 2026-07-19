中年好聲音4｜尹景順唱《暗湧》獲兩極評價 獲讚有王菲神韻 周國豐狠批1缺點
挑戰天后神曲暗湧獲關心妍高度評價
他在今個回合首度挑戰演繹王菲經典名曲《暗湧》，最終斬獲90分佳績。嘉賓評審關心妍對其表現給予極高評價，盛讚他完美演繹出大馬版天后那種隨性神態與獨特眼神。然而周國豐指出這首歌曲極難駕馭且副歌充斥大量假音，雖然參賽者技巧出眾，卻未能完全散發出那種低氣壓傷感氛圍。另一評審張佳添亦坦言其前半首演唱過於省力導致拍子未夠緊湊，幸好後半部分成功挽回分數。
大馬男聲大爆業界殘酷現實月唱逾二百首
面對評審點評與比賽壓力，他賽後大爆目前在馬來西亞擔任駐場歌手維持生計背後辛酸。他透露每晚收入介乎1,500至20,000不等，一星期工作四至五天，每晚需應付18至20首歌曲演唱，一個月累計高達200首以上。「我哋駐唱歌手用把聲用得多過專業歌手好多，因為佢哋一日唱一兩首就夠用」，坦言長時間消耗聲帶帶來極大負擔。即使近期因參賽而人氣急升，他依然需要向現實低頭繼續從事這份高壓工作。
中年好聲音四成追夢契機盼殺入決賽圓夢
駐唱歌手雖然看似收入穩定，他直指這份職業存在極大壽命限制。「可能40、50歲已經有場館唔請你，因為你年紀大，有後生嘅後浪推前浪」，這種殘酷現實促使他決心在《中年好聲音4》尋求突破。他表示今次參賽最大目標是晉身終極7強決賽，全因希望能夠在香港啟德場地舉辦音樂會。「嚟比賽之前都諗緊係咪要自己畀錢去做音樂會，而家有機會喺啟德，我就試吓可唔可以入到決賽，感受吓開音樂會」，若未能留港發展則會返回大馬重操故業。
網民激讚尹景順追夢態度期待登陸啟德
節目播出後大批網民對其展現出毫不掩飾態度表示高度讚賞。許多觀眾在討論區踴躍留言支持這位大馬歌手，當中有人直指「用鍾意嘅嘢賺錢已經好幸福」，對其堅持音樂夢想歷程大為感動。亦有大量網民認為以他挑戰高難度名作所展現出強大歌唱實力，絕對具備資格走得更遠。粉絲群組紛紛發起集氣行動，期盼他最終能夠順利通過累積排名分制度淘汰危機，成功殺入總決賽並登上啟德舞台實現開騷心願。