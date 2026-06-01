中年好聲音4｜尹景順醉酒演繹《情深緣淺》奪93分！評審讚妖味十足：偷走原唱隻歌

《中年好聲音4》參賽者「東方不敗」尹景順再次震撼舞台！繼上回合奪得MVP後，他今次化身失戀醉漢，演繹黃凱芹名曲《情深緣淺》勇奪93分高分。景順在台上融入Freestyle舞蹈，唱出極致悲情，其極具張力的演出，究竟有何魔力令評審一致給予高度評價？