中年好聲音4｜尹景順醉酒演繹《情深緣淺》奪93分！評審讚妖味十足：偷走原唱隻歌
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《中年好聲音4》參賽者「東方不敗」尹景順再次震撼舞台！繼上回合奪得MVP後，他今次化身失戀醉漢，演繹黃凱芹名曲《情深緣淺》勇奪93分高分。景順在台上融入Freestyle舞蹈，唱出極致悲情，其極具張力的演出，究竟有何魔力令評審一致給予高度評價？
尹景順化身醉漢 悲情演繹《情深緣淺》
「東方不敗」尹景順今個回合徹底豁出去，化身失戀人士，以醉酒方式演繹《情深緣淺》。他憑藉極具情緒張力的聲線，隨着旋律將悲傷情緒層層推進，更融入Freestyle舞蹈，將一個醉酒傷心人的形象演繹得淋漓盡致。一曲唱畢，連主持車婉婉都大讚他唱出八、九十年代的味道，而尹景順本人亦坦言演唱時全情投入：「我係好傷心嘅，好似飲醉酒咁。」最終其悲情唱腔成功打動所有評審，勇奪93分！
肥媽激讚尹景順：你偷咗黃凱芹隻歌！
尹景順的破格演出獲得評審團一致激讚，其中肥媽的評價最為直接，她興奮表示：「佢偷咗呢隻歌！如果你唔知道係黃凱芹唱呢，你冇可能諗到呢隻歌係黃凱芹嘅歌。同埋佢嘅 Groove 好靚，佢好有自己個人嘅個性。」鄭子誠則笑言留意到景順的側面有黃凱芹的影子，大叫：「好似黃凱芹！」而周國豐就特別欣賞歌曲後半部的演繹，形容：「成件事好海浪式，好延綿落去。」
張佳添讚尹景順妖味十足 媲美顏米羔
音樂人張佳添則認為尹景順的演出令他聯想起《中年好聲音2》的顏米羔唱《淑女》時的畫面，更以「有啲妖妖哋」來形容其獨特舞台魅力，並希望他能繼續在舞台上放膽釋放自己，展現更多可能性。尹景順繼上回合以閩南歌《阿嬤的話》感動全場後，今次再以截然不同的風格征服舞台，展現出其強大的可塑性及舞台駕馭能力，令人更期待他之後的表現。
網民洗版式討論：完全係全新嘅歌
尹景順的演出播出後，旋即引起網民熱烈討論，不少人對他大膽的改編表示佩服，認為他賦予了經典金曲全新的生命。有網民留言：「完全唔記得咗原唱係點，尹景順版本好有戲！」、「93分實至名歸，嗰種醉酒嘅感覺演繹得淋漓盡致。」、「初頭以為佢個樣斯斯文文，點知上到台咁放，好有反差！」、「妖妖哋呢個形容好貼切，期待佢下次再放啲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期