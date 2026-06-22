中年好聲音4｜尹景順黃博合唱《人間》奪95分！評審驚嘆：去到仙境
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《中年好聲音4》昨晚（21日）「中123助力賽」戰況激烈，「東方不敗」尹景順邀得《中3》冠軍黃博助陣，兩人合唱王菲金曲《人間》竟勇奪全晚最高95分！甫開聲已令評審周國豐大呼「毛管戙」，空靈聲線配合仙氣和音，究竟如何將錄影廠變成仙境？
尹景順黃博夢幻合唱 震撼全場
昨晚賽事中，擁有「大馬男王菲」美譽的尹景順，與《中3》冠軍黃博強勢合體，挑戰王菲的經典作品《人間》。尹景順更大膽以女聲原Key演繹，難度極高，而黃博則以極具仙氣的和音完美配合，兩人夢幻般的歌聲令整個演出由人間直入仙境。評審周國豐在他們唱出第一句後已忍不住表示：「第一句令我有啲毛管戙！」尹景順對於能與師姐同台亦感到非常驚喜，直言：「佢係我哋嘅王牌，大家都想同佢唱，所以我係非常非常開心」！
評審激讚「尹勝唔使博」 孫耀威點評細節
兩人的完美演出成功俘虜所有評審，張佳添聽罷忍不住驚嘆：「黃博啲Harmony（和音）好鬼靚！」他更形容演出：「好似去到仙境，我真係唔覺得我喺人間。」並即場為兩人組合取名「尹勝唔使博」。嘉賓評審孫耀威則認為黃博在細節處理上極為細膩，成功修飾了尹景順的瑕疵：「佢令成隻歌你（景順）啲岩巉位幫你包得好好，但我又唔想話你岩巉。」他補充指尹景順挑戰原Key已相當不易，並鼓勵他在情感表達上可以再多一點層次。
《中3》冠軍黃博親解合作原因
對於今次合作，黃博透露選擇與尹景順搭檔的原因，全因被他早前的演出深深打動：「佢唱個首《阿嬤的話》好感動我，我覺得佢係一個好享受音樂、享受舞台嘅一個參賽者。」兩位唱將惺惺相惜，最終憑著天籟之音的演出，以95分成為上半場的最高分組合，晉級形勢大好。
網民洗版式激讚：簡直係天作之合
節目播出後，網民對「尹勝唔使博」的組合給予極高評價，紛紛在討論區洗版留言。有網民大讚：「簡直係天作之合！聽到出晒耳油！」、「黃博個和音真係神級，完全將首歌昇華咗！」、「尹景順唱女聲key都咁穩，不愧係東方不敗！」、「求下你哋兩個出隻碟啦！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期