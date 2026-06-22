中年好聲音4｜尹景順黃博合唱《人間》奪95分！評審驚嘆：去到仙境

《中年好聲音4》昨晚（21日）「中123助力賽」戰況激烈，「東方不敗」尹景順邀得《中3》冠軍黃博助陣，兩人合唱王菲金曲《人間》竟勇奪全晚最高95分！甫開聲已令評審周國豐大呼「毛管戙」，空靈聲線配合仙氣和音，究竟如何將錄影廠變成仙境？