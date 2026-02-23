中年好聲音4｜「獅子王」被爆練歌成日甩底？ 「損友5人組」食牛鞭鞭出92分

最新一集《中年好聲音4》爆出驚人趣聞！由「白眉鷹王」、謝昉益等人組成的《最佳損友》戰隊，賽前竟上演「呃食牛鞭」鬧劇，謝昉益更當場自爆食到「有窿牛筋」，令主持車婉婉笑到標眼水！最終這隊「無導師認領」的損友組竟憑此獲得92分全場最高分，究竟他們是如何化腐朽為神奇？