中年好聲音4｜「獅子王」被爆練歌成日甩底？ 「損友5人組」食牛鞭鞭出92分

最新一集《中年好聲音4》爆出驚人趣聞！由「白眉鷹王」、謝昉益等人組成的《最佳損友》戰隊，賽前竟上演「呃食牛鞭」鬧劇，謝昉益更當場自爆食到「有窿牛筋」，令主持車婉婉笑到標眼水！最終這隊「無導師認領」的損友組竟憑此獲得92分全場最高分，究竟他們是如何化腐朽為神奇？

謝昉益自爆被呃食牛鞭 隊友扮獅子咆哮勁搞笑

在台上分享時，謝昉益突然自爆被隊友「白眉鷹王」欺騙食牛鞭：「佢（白眉鷹王）同我講呢舊牛筋好好食㗎，我食食吓發現有窿嘅！」此話一出，全場爆笑，評判海兒更掩嘴狂笑，而主持車婉婉更是笑到飆眼水，場面極度搞笑。車婉婉更抵死地說：「食牛鞭真係鞭到上92分喎！」隊長「白眉鷹王」則踢爆「獅子王」經常失蹤，獅子王即搞笑回應：「我媽叫我唔好群埋啲損友。」說罷五人更一齊扮獅子咆哮，盡顯兄弟間的玩味與默契，完全不像一支即將比賽的隊伍。

評審激讚團隊精神 張佳添：五個加埋等於十

雖然台下玩得瘋狂，但《最佳損友》戰隊的表演卻贏得評審一致激讚。張佳添大讚他們完美示範團隊精神：「五個 Big Boy，你哋冇導師揀你，係你哋嘅成功，因為你哋成個團隊真係做到一個『我唔會特登搶出嚟』，但你哋五個加埋一齊，係等於十。」肥媽亦給予極高評價，形容他們的演出像一煲濃郁的靚湯：「團結不特止，呢煲湯犀利喇，胡椒豬肚鮑魚雞湯，嘩！又補又甜，好成熟呢煲湯。」給出18分高分的周國豐亦指：「呢組做咗好好示範，除咗將個 message 唱咗出嚟，佢哋默契好好，無論走位、每一句嘅承接，感覺佢哋五個已經認識咗好耐。」

「無導師認領」逆襲成大熱 白眉鷹王專程北上練歌

這隊被評審譽為擁有絕佳默契的隊伍，原來是「冇人揀」的滄海遺珠。正因如此，他們更珍惜彼此，隊長「白眉鷹王」賽前坦言隊員很難約齊，為了練歌更專程親身到廣州找隊員蔡文駒，足見其對團隊的重視。評審之一的溦溦亦特別點名讚賞蔡文駒：「你係承接成件事嘅一個人，帶到大家進入個故仔，你係第一個功不可沒嘅。」正是這種互相扶持、互補不足的兄弟情，讓這隊「損友」將《最佳損友》這首高難度歌曲完美演繹，成功逆襲，成為全場焦點。

