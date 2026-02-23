中年好聲音4｜社恐選手林靖枝爆冷淘汰！車婉婉頒飛躍進步獎 全場淚崩勁感人

《中年好聲音4》昨晚迎來最殘忍的淘汰環節，有「社恐」問題的選手林靖枝不幸被Foul，但主持車婉婉竟即場為她頒發「飛躍進步大獎」，令她當場淚崩，場面極度感人！這位參賽初期幾乎不說話的女生，雖然最終落敗，但她的蛻變卻贏盡掌聲，到底她的旅程有多動人？