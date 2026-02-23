中年好聲音4｜社恐選手林靖枝爆冷淘汰！車婉婉頒飛躍進步獎 全場淚崩勁感人
《中年好聲音4》昨晚迎來最殘忍的淘汰環節，有「社恐」問題的選手林靖枝不幸被Foul，但主持車婉婉竟即場為她頒發「飛躍進步大獎」，令她當場淚崩，場面極度感人！這位參賽初期幾乎不說話的女生，雖然最終落敗，但她的蛻變卻贏盡掌聲，到底她的旅程有多動人？
肥媽宣布淘汰結果 隊友黃藝輝一臉難以置信
在緊張的淘汰環節，評審們先後宣布周遊格、莫煥基及羅陽出局。當肥媽宣布最後一位被淘汰的是《呼吸有害》戰隊的林靖枝時，全場氣氛瞬間凝固。鏡頭更捕捉到其隊友黃藝輝露出難以置信的驚訝表情，顯然對這個結果感到非常意外和不捨。林靖枝雖然強作鎮定，但失落之情溢於言表，令觀眾看得相當揪心，沒想到接下來竟有感人一幕。
車婉婉淚頒飛躍進步獎 林靖枝強忍淚水雙眼通紅
就在林靖枝準備告別舞台之際，主持車婉婉突然叫停，並感性地表示要頒獎給她：「我依家要頒飛躍進步大獎畀林靜枝！」婉婉大讚她克服社恐的勇氣：「其實你把聲好好聽，你依家好識得表達自己，你將你嘅感情，全部投放晒喺歌曲嘅聲音入面。」聽到這番話，一直強忍情緒的林靖枝再也忍不住，雙眼通紅，要捏着鼻子才能強忍淚水，畫面令人動容，雖敗猶榮的她贏得了全場的掌聲和尊重。
回顧社恐蛻變之路 林靖枝初參賽時幾乎不說話
林靖枝的感動並非無因，皆因她參賽以來經歷了巨大的蛻變。車婉婉在台上憶述，有「社恐」的林靖枝在比賽初期非常害羞，在後台幾乎不與人交談，與現在懂得用歌聲和情感表達自己的她判若兩人。從一個沉默寡言的女生，到敢於在萬千觀眾面前投放感情放聲高歌，她的進步有目共睹。《中年好聲音》這個舞台不僅是歌唱比賽，更見證了她突破自我、尋回自信的感人旅程，這次的「飛躍進步獎」絕對是實至名歸。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期