中年好聲音4｜社恐選手林靖枝爆冷淘汰！車婉婉頒飛躍進步獎 全場淚崩勁感人

《中年好聲音4》昨晚迎來最殘忍的淘汰環節，有「社恐」問題的選手林靖枝不幸被Foul，但主持車婉婉竟即場為她頒發「飛躍進步大獎」，令她當場淚崩，場面極度感人！這位參賽初期幾乎不說話的女生，雖然最終落敗，但她的蛻變卻贏盡掌聲，到底她的旅程有多動人？

肥媽宣布淘汰結果 隊友黃藝輝一臉難以置信

在緊張的淘汰環節，評審們先後宣布周遊格、莫煥基及羅陽出局。當肥媽宣布最後一位被淘汰的是《呼吸有害》戰隊的林靖枝時，全場氣氛瞬間凝固。鏡頭更捕捉到其隊友黃藝輝露出難以置信的驚訝表情，顯然對這個結果感到非常意外和不捨。林靖枝雖然強作鎮定，但失落之情溢於言表，令觀眾看得相當揪心，沒想到接下來竟有感人一幕。

車婉婉淚頒飛躍進步獎 林靖枝強忍淚水雙眼通紅

就在林靖枝準備告別舞台之際，主持車婉婉突然叫停，並感性地表示要頒獎給她：「我依家要頒飛躍進步大獎畀林靜枝！」婉婉大讚她克服社恐的勇氣：「其實你把聲好好聽，你依家好識得表達自己，你將你嘅感情，全部投放晒喺歌曲嘅聲音入面。」聽到這番話，一直強忍情緒的林靖枝再也忍不住，雙眼通紅，要捏着鼻子才能強忍淚水，畫面令人動容，雖敗猶榮的她贏得了全場的掌聲和尊重。

回顧社恐蛻變之路 林靖枝初參賽時幾乎不說話

林靖枝的感動並非無因，皆因她參賽以來經歷了巨大的蛻變。車婉婉在台上憶述，有「社恐」的林靖枝在比賽初期非常害羞，在後台幾乎不與人交談，與現在懂得用歌聲和情感表達自己的她判若兩人。從一個沉默寡言的女生，到敢於在萬千觀眾面前投放感情放聲高歌，她的進步有目共睹。《中年好聲音》這個舞台不僅是歌唱比賽，更見證了她突破自我、尋回自信的感人旅程，這次的「飛躍進步獎」絕對是實至名歸。

中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 林靖枝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

