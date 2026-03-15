中年好聲音 4｜梁煜坤被批唱腔灑狗血！突聞好友離開噩耗 唱《心碎無痕》台上崩潰爆喊
梁煜坤唱《心碎了無痕》眼泛淚光 賽後失控痛哭
在今晚的比賽中，梁煜坤獻唱張學友經典金曲《心碎了無痕》，過程中全程眼泛淚光，感情分爆燈！演出結束後，主持人車婉婉表示看得出他非常傷感，梁煜坤起初只說：「因為可能是我比較脆弱吧！然後聽到這樣的歌呢，內心會有觸動、揪心一樣。」但當車婉婉再追問並指出他雙眼佈滿淚光時，梁煜坤再也壓抑不住悲傷情緒，當場崩潰爆喊說：「今天有好朋友離開，我唱到『求你千千萬萬不要走的時候』，我很難受……」之後他便不停飲泣，再也說不下去，場面極之傷感，氣氛凝重。
導師張嘉銘揭賽前對話：「呢個就係機會」
對於梁煜坤充滿真實情感的演出，導師張嘉銘表示非常滿意。他更在節目中透露，其實梁煜坤在上台前情緒已接近崩潰，並向他坦承「我好想喊」。張嘉銘當時非但沒有安撫他，反而鼓勵他將這份真實的傷痛轉化為表演能量，對他說：「我話煜坤你忍住，呢個就係機會，依家你有個對象喺度，你就可以將所有嘅感情傾吐出嚟。」張嘉銘的指導，成功讓梁煜坤將對好友離別的痛，灌注在歌曲之中，成就了一次震撼人心的演出。
回顧被批「灑狗血」唱腔 張嘉銘下令收斂
事實上，梁煜坤在《中年好聲音 4》的比賽路途上，其極具張力的演繹方式一直被導師張嘉銘形容為「灑狗血」唱腔。為了讓他更上一層樓，張嘉銘在今次賽前特意要求梁煜坤演唱《心碎了無痕》時，必須收斂過往的誇張演繹，將情感內化，直到歌曲最高潮的部份，才灑些少「狗血」。沒想到，好友的突然離開，讓他意外地將真實的悲痛與歌曲完美結合，完成了導師的要求，展現出與以往截然不同的感染力。
網民睇到心碎：感受到佢嘅痛
梁煜坤的真情演出及在台上的崩潰場面，令無數觀眾為之動容，節目播出後網民紛紛留言表示心痛。不少網民認為他今次的表現脫胎換骨：「今次完全唔係灑狗血，係真情流露，睇到我眼濕濕。」、「聽到佢話有好朋友離開，再諗返首歌詞，真係好心碎。」亦有網民感嘆比賽的殘酷：「比賽真係好殘酷，睇得出佢哋選手之間感情好好。」更有觀眾大讚導師的指導：「張嘉銘老師好識教，將佢嘅悲痛轉化為力量，呢個表演係今集最佳！」