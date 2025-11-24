造星5選手兼MATCH成員轉戰《中年好聲音4》 鄭仲豪獲讚：黃家駒早期影子

《中年好聲音4》首集播出後，4燈選手梁煜坤憑藉出色外型和磁性聲線成為全場焦點，更被肥媽激讚為「又靚仔又靚聲」。同場還有造星V選手鄭仲豪轉戰參賽，雖然只獲3燈但實力獲評審一致認可，更被指有Beyond黃家駒早期影子。節目新增盲選賽制和多個賽區，競爭激烈程度前所未見。