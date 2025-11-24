造星5選手兼MATCH成員轉戰《中年好聲音4》 鄭仲豪獲讚：黃家駒早期影子

《中年好聲音4》首集播出後，4燈選手梁煜坤憑藉出色外型和磁性聲線成為全場焦點，更被肥媽激讚為「又靚仔又靚聲」。同場還有造星V選手鄭仲豪轉戰參賽，雖然只獲3燈但實力獲評審一致認可，更被指有Beyond黃家駒早期影子。節目新增盲選賽制和多個賽區，競爭激烈程度前所未見。

鄭仲豪轉戰《中聲4》獲評審激讚

造星V選手兼男子組合MATCH成員鄭仲豪，今次轉戰《中年好聲音4》舞台挑戰自我。他選擇演唱張學友經典作品《春夏秋冬》，雖然最終只獲得3燈，但其獨特聲線獲得評審及主持車婉婉一致好評。周國豐更直接指出「把聲好有性格，有辨認度，有少少Beyond黃家駒早期影子」，對其聲音特質給予高度評價。

小谷車婉婉齊讚鄭仲豪聲線有故事

評審小谷對鄭仲豪的表現亦相當欣賞，認為他「把聲有天生自帶滄桑感」，更細緻分析其演唱時的情感層次，指出「中間有啲部分好似想行前捉啲嘢、但又唔敢行前，嗰一種猶豫令我feel到你心入面有啲嘢」。主持車婉婉亦表示對鄭仲豪期望甚高，直言「我睇海選我對你好大期望，因為Band仔感覺好出」，認為他具備獨特的樂隊風格魅力。

梁煜坤未唱10秒已撳燈 肥媽狂讚顏值

首集節目中，梁煜坤演唱《你是我的眼》時展現驚人魅力，酷似藝人梁俊一的外型配上磁性聲線，僅僅不足10秒已成功吸引肥媽極速撳燈。肥媽「開板」後更對煜坤的整體表現讚嘆不已，直言「要樣有樣，要聲有聲，又靚仔又靚聲，得啦！」最終梁煜坤憑藉出色表現獲得4燈佳績，成為首集當之無愧的「顏值擔當」。

《中年好聲音4》新賽制更激烈

第4季節目除了保留香港賽區、大灣區賽區、新馬賽區外，還新增美加澳賽區及TVB藝人賽區，參賽陣容更加國際化。賽制方面最大改變是增設「盲選」環節，每位參賽者只能憑藉歌聲吸引評審撳燈，獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手需進入待定區等待翻盤機會，只有5燈選手才能直接晉級下一輪。

中年好聲音4 梁煜坤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 梁煜坤 造星V 選手 Maico 轉戰 《中聲4》（圖片來源：ViuTV）
造星V 選手 Maico 轉戰 《中聲4》（圖片來源：ViuTV）
