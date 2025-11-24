中年好聲音4｜首播表情包洗版評審嚇到皺曬眉 海兒被篤爆貪靚仔勁心虛

《中年好聲音4》昨晚首播新馬賽區，評審席上演連環爆笑場面，海兒再度化身表情包女王，被肥媽當眾篤爆「貪靚仔」後露出心虛古惑樣，場面尷尬又搞笑。新加入的谷婭溦化身「問題少女」狂拋四字成語，而出名手緊的周國豐今集竟然轉死性連環派燈，種種反常表現令觀眾大呼意外。