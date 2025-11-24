中年好聲音4｜首播表情包洗版評審嚇到皺曬眉 海兒被篤爆貪靚仔勁心虛
《中年好聲音4》昨晚首播新馬賽區，評審席上演連環爆笑場面，海兒再度化身表情包女王，被肥媽當眾篤爆「貪靚仔」後露出心虛古惑樣，場面尷尬又搞笑。新加入的谷婭溦化身「問題少女」狂拋四字成語，而出名手緊的周國豐今集竟然轉死性連環派燈，種種反常表現令觀眾大呼意外。
海兒被肥媽篤爆貪靚仔 心虛表情成焦點
昨晚首集播出時，當第一位參賽者黃紹祖獲得肥媽第一盞燈後，新評審谷婭溦即心急追問已看到參賽者真身的肥媽「靚唔靚仔」，結果遭肥媽公開篤爆。肥媽更「禍及」海兒，直指「呢啲冇義氣架！我一開咗個板，佢哋就猛問『靚唔靚仔呀？』『高唔高大呀』」，海兒聞言即露出心虛古惑樣，尷尬表情令全場爆笑。海兒今季繼續擔任「可愛擔當」，多元表情包大放送，無論是投入跟唱還是閉眼沉醉於參賽者歌聲，每個表情都成為觀眾焦點。
谷婭溦化身問題少女 親自教唱展實力
新加入的評審谷婁溦被形容為「問題少女」及「成語專員」，經常拋出四字成語，令評審團互動更為搞笑。面對顏值及唱功均有潛力的4燈選手梁煜坤，小谷更即場教授發音技巧，表現認真專業。她指出「高音扁了，要圓一點」，更即時示範唱出正確發音，「你是～～聽到那個『是』嗎，那個『是』就是你聲音後面的力量」。梁煜坤被指教後果然唱出顯著進步，證明小谷教唱歌功力深厚。
周國豐轉死性連環派燈 手緊王形象大逆轉
出名是《中年好聲音》手緊王的周國豐，第一集開頭貫徹手緊作風，更拋下豪語「呢塊《中年》拍板，應該令到我唔使點見人架啦」。豈料語音未落，周國豐即連續兩round爽快撳燈讓參賽者過關，與以往手緊形象形成強烈對比。這個反常表現不但相當搞笑，亦曲線證明了本季參賽者質素何等高水準，連手緊王都要主動派燈認可。
參賽者高音震撼評審 海兒小谷嚇到皺眉
昨晚一集中，參賽者常曉然挑戰音域極闊的超高難度歌曲《皮囊》，結果最高音部分因聲音太尖銳而「技驚四座」。海兒與小谷被突如其來的高音嚇到皺晒眉頭，兩人受驚表情狀甚可愛，成為當晚另一個爆笑焦點。最終昨晚有兩名五燈選手成功晉級，分別是獻唱《聽海》的尤淑情，及獻唱《夜夜夜夜》的卓猷燕，其餘選手則在等待區等待翻盤機會。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期