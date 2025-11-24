中年好聲音4｜首播表情包洗版評審嚇到皺曬眉 海兒被篤爆貪靚仔勁心虛

《中年好聲音4》昨晚首播新馬賽區，評審席上演連環爆笑場面，海兒再度化身表情包女王，被肥媽當眾篤爆「貪靚仔」後露出心虛古惑樣，場面尷尬又搞笑。新加入的谷婭溦化身「問題少女」狂拋四字成語，而出名手緊的周國豐今集竟然轉死性連環派燈，種種反常表現令觀眾大呼意外。

海兒被肥媽篤爆貪靚仔 心虛表情成焦點

昨晚首集播出時，當第一位參賽者黃紹祖獲得肥媽第一盞燈後，新評審谷婭溦即心急追問已看到參賽者真身的肥媽「靚唔靚仔」，結果遭肥媽公開篤爆。肥媽更「禍及」海兒，直指「呢啲冇義氣架！我一開咗個板，佢哋就猛問『靚唔靚仔呀？』『高唔高大呀』」，海兒聞言即露出心虛古惑樣，尷尬表情令全場爆笑。海兒今季繼續擔任「可愛擔當」，多元表情包大放送，無論是投入跟唱還是閉眼沉醉於參賽者歌聲，每個表情都成為觀眾焦點。

谷婭溦化身問題少女 親自教唱展實力

新加入的評審谷婁溦被形容為「問題少女」及「成語專員」，經常拋出四字成語，令評審團互動更為搞笑。面對顏值及唱功均有潛力的4燈選手梁煜坤，小谷更即場教授發音技巧，表現認真專業。她指出「高音扁了，要圓一點」，更即時示範唱出正確發音，「你是～～聽到那個『是』嗎，那個『是』就是你聲音後面的力量」。梁煜坤被指教後果然唱出顯著進步，證明小谷教唱歌功力深厚。

周國豐轉死性連環派燈 手緊王形象大逆轉

出名是《中年好聲音》手緊王的周國豐，第一集開頭貫徹手緊作風，更拋下豪語「呢塊《中年》拍板，應該令到我唔使點見人架啦」。豈料語音未落，周國豐即連續兩round爽快撳燈讓參賽者過關，與以往手緊形象形成強烈對比。這個反常表現不但相當搞笑，亦曲線證明了本季參賽者質素何等高水準，連手緊王都要主動派燈認可。

參賽者高音震撼評審 海兒小谷嚇到皺眉

昨晚一集中，參賽者常曉然挑戰音域極闊的超高難度歌曲《皮囊》，結果最高音部分因聲音太尖銳而「技驚四座」。海兒與小谷被突如其來的高音嚇到皺晒眉頭，兩人受驚表情狀甚可愛，成為當晚另一個爆笑焦點。最終昨晚有兩名五燈選手成功晉級，分別是獻唱《聽海》的尤淑情，及獻唱《夜夜夜夜》的卓猷燕，其餘選手則在等待區等待翻盤機會。

中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 海兒 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

