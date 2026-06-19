中年好聲音 4｜前金牌司儀潘宗明驚喜現身！專程返港力撐鄭家聲揭《新秀》淵源
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《中年好聲音 4》舞台出現感人一幕！「中 4 舞王」鄭家聲獻唱後，肥媽竟大爆前無綫金牌司儀潘宗明與太太許加恩，專程由多倫多飛來香港現場支持他。鏡頭轉向觀眾席，潘宗明的現身令鄭家聲本人既驚訝又開心，場面溫馨。究竟兩人之間有何深厚淵源，竟令這位電視界前輩不惜千里越洋打氣？
鄭家聲唱《阿牛》獲讚 潘宗明驚喜現身觀眾席
上回合憑跳起 360 度翻騰技驚四座的「中 4 舞王」鄭家聲，今次收起必殺舞技，選唱極具爆發力的慢歌《阿牛》。雖然未能展現舞功，但其深情演繹卻獲評審孫耀威激讚，稱他唱第一句已「入戲」，令自己聽得舒服到幾乎忘記評分。表演過後，肥媽突然揭曉驚喜，指前無綫金牌司儀潘宗明偕太太專程從多倫多飛來支持，令事前毫不知情的鄭家聲驚訝不已，場面感人。
潘宗明憶述《新秀》淵源：我睇住佢大㗎
潘宗明在觀眾席透露自己與鄭家聲的淵源，原來兩人早已相識。他對著鏡頭親切地說：「我睇住佢大㗎，佢以前參加《新秀》，係我做主持㗎！」一番話揭示了兩人橫跨多年的緣份。潘宗明又稱自己是《中聲》系列的忠實粉絲，看著參賽者們一同比賽感覺非常親切，更笑言為了這份感動和回憶，專程飛回來的機票絕對值得：「呢張機票抵呀！」
「萬能潘」昔日威水史回帶 太太許加恩曾封「最美天氣女郎」
潘宗明是 80 年代末期無綫的王牌主持，憑其淡定、幽默風格，在體育節目中獨當一面，主持的《體育世界》更是港人的集體回憶。他亦是奧運直播的「常客」，並主持過《歡樂今宵》、《K-100》等王牌節目，因而有「萬能潘」之稱。1995 年他在香港大球場主持賀歲盃決賽時，成功帶動全場觀眾玩人浪，成為一時佳話。而他的太太許加恩昔日亦是無綫員工，曾任《體育世界》資料收集員及天氣主播，更被喻為「最美天氣女郎」。兩人於 1988 年結婚，並在 1996 年舉家移民多倫多至今，是圈中模範夫婦。
網民洗版勁感動：回憶返哂嚟
潘宗明久違的現身，勾起了無數觀眾的集體回憶，網民紛紛留言表示感動。「潘宗明！真係好耐冇見，集體回憶呀！」、「專登飛返嚟支持，呢份情誼太感人！」、「原來鄭家聲以前參加過新秀，估唔到同潘sir有段故。」、「佢太太真係好靚，記得佢報天氣個樣！」、「呢啲就係娛樂圈嘅人情味，好溫暖。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期