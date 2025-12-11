中年好聲音4獅子王Deep V晒肌唱女人歌｜評審激讚先聲奪人！網民憑一線索瘋猜真身？

《中年好聲音4》本周日晚播出的藝人賽區戰況激烈，其中一位代號「獅子王」的參賽者以超Deep V爆肌造型震撼登場，更「女歌男唱」深情演繹《誰來愛我》，場面極具衝擊力！評審團聽得如癡如醉，大讚「先聲奪人」，但其選歌背後的原因卻令人意想不到。究竟這位神秘獅子王的真身是誰？