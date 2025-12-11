中年好聲音4獅子王Deep V晒肌唱女人歌｜評審激讚先聲奪人！網民憑一線索瘋猜真身？
獅子王Deep V爆肌登場 呼吸牽動胸肌震撼全場
本周日晚《中年好聲音4》藝人賽區戰況進入白熱化，十位戴著動物面具的藝人神秘登場，當中以「獅子王」最為矚目！他一出場即憑著超性感的Deep V襯衫造型成功搶鏡，大騷結實胸肌，並以雄渾聲線「女歌男唱」經典金曲《誰來愛我》。其投入的感情和充滿力量的歌聲，讓評審海兒都忍不住驚呼：「哎呀！」。連主持車婉婉也笑言：「咁多位Artists，你最襯個面罩，你個啲肌肉，你見唔見到個Deep V啊？你頭先誰來愛我，個呼吸見到胸肌個滾動。」畫面極具張力，令全場氣氛推至高峰。
獅子王自爆選歌原因 竟關阿媽事笑翻全場
「獅子王」的驚艷表現不僅在於造型，其歌聲更征服了所有評審。谷婭溦聽罷立即送上四字真言：「『先聲奪人』，佢係一種感情流露出嚟。」肥媽亦大讚：「男人唱女人歌，仲要咁投入好㗎，佢好快令到我覺得個感情上好正。」張佳添更直指是完美選歌：「正正係揀啱歌嘅例子，一開頭已經吸引咗我哋先。」當被問到為何選唱這首悲情歌時，「獅子王」竟道出一個爆笑原因：「我好想多謝我阿媽，有一年暑期我阿媽掉咗我去泰國，覺得我睇太多卡通片好嘥時間…我每晚就係聽住呢首歌，去諗住喺香港嘅朋友…自己好孤單咁喺張床度喊。」意想不到的答案令主持車婉婉也忍不住笑說：「我本來仲想問你，係咪畀人飛過好多次，點知原來『飛你』嗰位係你阿媽。」
中年好聲音4首創藝人賽區 戴面具變聲勁有神秘感
今季《中年好聲音4》賽制迎來重大革新，首度增設「TVB藝人賽區」，為增加刺激感及神秘感，製作組要求10位參賽藝人全部戴上動物面具，並以代號出場，連說話聲音都經過變聲處理，身份絕對保密！只有在被淘汰時，藝人才會揭曉真身，若能一直晉級，其身份將會是個謎。本集出場的藝人代號及歌單亦相當精彩，包括唐伯虎《愛得太遲》、馬騮精《烈焰紅唇》、貓女郎《我本人》等，競爭異常激烈。據悉，10位藝人當中將會誕生一位獲得5燈滿分的選手，令賽果更添懸念。
網民洗版狂猜獅子王真身 憑一線索直指係佢
節目預告片播出後，旋即在網絡引發洗版式討論，網民化身偵探，瘋狂競猜一眾蒙面藝人的真實身份！當中討論度最高的非「獅子王」莫屬，其健碩身形及獨特唱腔成為了網民熱議的焦點。不少網民留言大讚：「呢個獅子王唱得好有感情，好想知係邊個！」、「個胸肌好誇張，TVB有邊個藝人咁大隻？」、「一聽把聲就估到係XXX啦！」。雖然大家意見紛紜，但憑藉其身形及唱功線索，已有不少網民將矛頭指向幾位特定男藝人，誓要揭開「獅子王」的神秘面紗，全城競猜氣氛相當熱烈！