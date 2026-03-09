中年好聲音 4｜王卓樂謝昉益爆喊淘汰！謝昉益搞Gag安慰戰友反令全場哭崩
《中年好聲音 4》的舞台總是充滿淚水與感動，最新一集紫隊因總分最低，隊員王卓樂與謝昉益雙雙被淘汰，場面傷感。然而，兩位被淘汰者截然不同的告別方式，由含淚強顏歡笑到搞笑安慰，反而製造出更強的催淚效果，令全場哭成淚海！
紫隊總分最低 王卓樂謝昉益齊被Foul
比賽進入白熱化階段，每一分都足以定生死。本集由於紫隊的總分數在各隊中最低，經過五位評審「退庭商議」後，最終決定淘汰隊中的王卓樂與謝昉益。當結果宣佈一刻，現場氣氛瞬間變得凝重，導師銀老師與多位並肩作戰的參賽者都忍不住泣不成聲，場面非常傷感，盡顯戰友間的深厚情誼。
王卓樂含淚強顏歡笑 謝昉益搞Gag反變催淚彈
首先被宣布淘汰的王卓樂，坦言對自己仍未有一次滿意的演出感到失望，但他看著身邊的「魔王」級對手，也覺得自己「都唔錯，都唔失禮」。他強忍淚水，哽咽地說：「我諗熟咗嘅人都知我係一個傻仔，所以我好希望笑住離開呢個舞台。」他努力擠出的笑容，反而讓場面更添傷感。接著被淘汰的謝昉益，眼見戰友們哭成淚人，竟連講兩次「我冇事喎」安慰大家，更試圖用一個Gag緩和氣氛，沒想到卻成為最強催淚彈。
鄭家聲聞Gag更激動 喊到講唔到嘢
謝昉益在台上分享了一件趣事，試圖讓大家破涕為笑。他搞Gag說：「好好笑喎，無啦啦喺條街有人走過嚟同我講『你唱《他不愛我》好好聽喎』。」原來他曾被途人誤認是戰友鄭家聲。這則笑話非但沒有緩和氣氛，反而讓原本已淚流披面的鄭家聲情緒更激動，當場崩潰痛哭，喊到一句話都說不出來。這個意外的反應，正正反映了戰友之間無可取替的真摯感情。
謝昉益感激《中年》戰友：會繼續睇住你哋比賽
在告別的最後，謝昉益真誠地感激《中年好聲音 4》這個舞台，讓他認識到一群來自不同地方、同樣熱愛音樂的好朋友。他向仍然在台上的戰友們溫情喊話：「我會繼續睇住你哋比賽。」這番話為他的《中年》旅程畫上句號，也再次證明了這個比賽不僅是歌喉的比拼，更是中年人追夢與收穫友誼的感人舞台。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期