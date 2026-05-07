中年好聲音4｜18強「綻放」新造型曝光！AI加持變身黑金戰士勁有型！

《中年好聲音4》18強選手迎來華麗蛻變！TVB品牌傳播科近日特別為他們拍攝以「綻放」為主題的全新宣傳片，各人換上型格黑金戰衣，在AI技術加持下展現前所未見的藝術感新形象，畫面極具衝擊力，令觀眾眼前一亮！