中年好聲音4｜18強「綻放」新造型曝光！AI加持變身黑金戰士勁有型！
官方豪花心思拍宣傳片 AI技術打造藝術感
製作團隊為今次宣傳片花盡心思，堅持由18強選手真人上陣拍攝，並以「花」為主要元素，比喻一眾中年追夢者只要堅持，得到舞台和導師的養分後，便能如花朵般燦爛成長。為求突破，團隊特意為選手們設計了以黑金色為主調的華麗服裝，更破格運用大量AI效果優化畫面，將真人拍攝與科技藝術完美結合，為選手們打造出充滿格調的全新形象，務求令觀眾感受到他們參賽以來的驚人蛻變。
導師指導下唱功大躍進 選手蛻變成果震驚觀眾
宣傳片「綻放」的主題，正正呼應了選手們在比賽中的高速成長。自進入「導師分組賽」階段後，一眾參賽者在高少華、張嘉銘與布志綸等導師的悉心指導下，無論是唱歌技巧、感情投入還是台風穩定性，都取得了突飛猛進的進步。這次宣傳片正好將他們的蛻變成果，透過強烈的視覺形象呈現出來，讓觀眾見證他們在舞台上綻放才華的無限潛能。
18強選手獨白曝光 鄭仲豪：豁出去係我求生本能
除了震撼的視覺效果，宣傳片更包含了18強選手簡潔而有力的內心獨白，盡訴追夢心聲。各人獨白如下：
可嵐：「每一次歷練，令我變得更堅強。」
吳亦偉：「我希望把正能量，透過我的音樂傳遞出去。」
尹景順：「我喺舞台上綻放，要大家刮目相看。」
蔡宓婕：「我將自己交畀舞台，拚到最後一秒。」
陳旭培：「我會把握機會，唱出自己嘅舞台。」
許雲妮：「綻放係長久堅持，一次又一次唔放棄嘅結果。」
莫家淦：「我唔介意嘗試，只介意自己冇盡過力。」
鄭家聲：「我希望有一日，大家會見到我努力嘅成果。」
馬浩宜：「人生往往超出預期，我相信可以做得更好。」
范子睿：「竭盡全力，順其自然，但我都會認真作戰。」
周志康：「無論唱歌定演戲，我都努力活出最好嘅自己。」
科亞高巴：「我相信，我可以用我的熱情感染別人。」
鄭仲豪：「音樂係我嘅生命與靈魂，豁出去係我嘅求生本能。」
許美琪：「我要珍惜當下，捉緊綻放嘅一刻。」
姚兵：「突破自己、完善自己、綻放自己。」
尤淑情：「追求完美，就係我對舞台嘅一個尊重。」
卓猷燕：「做最好嘅自己，每一步我都勇敢多啲。」
雷小雷：「唱歌是我生命裏的光，給我力量繼續堅持。」
網民洗版大讚有驚喜：「完全唔同晒樣！」
宣傳片一出即引來網民洗版式討論，大部分人都對製作團隊的創意和選手們的新形象給予高度評價。網民紛紛留言大讚：「今次條片拍得好有誠意，黑金色好高級！」、「AI效果好靚，完全唔似平時嘅電視台製作！」、「個個都型咗勁多，完全唔同晒樣！好有星味！」、「聽到佢哋啲獨白好感動，感受到佢哋真係為咗夢想好努力。」、「鄭仲豪句『豁出去係我嘅求生本能』好有feel！」