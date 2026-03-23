中年好聲音 4｜羅天宇除面具唱《傾城》緊張到震！緋聞女友台下直擊失準一刻？
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昨晚（22日）播出的《中年好聲音 4》戰況激烈，下弦羅天宇首度脫下「獅子王」面具作個人演出，獻唱自己主演劇集《婚後事》主題曲《傾城》，未知是否因緋聞女友陳懿德（德德）低調現身撐場，他竟緊張到全身僵硬，最終僅獲82分跌入危險區！
羅天宇首除面具獻唱《傾城》 全身緊繃跌入危險區
在昨晚的對戰中，打頭陣的羅天宇迎戰上弦的鄭仲豪。天宇選擇以「女歌男唱」方式演繹《傾城》，賽前他坦言首次除下面具演出，感覺赤裸又心亂。比賽時，他明顯過於緊張，導致未能發揮應有水準，與此同時，對手鄭仲豪則以超水準表現，憑《Lose Control》一曲勇奪全晚最高的93分，成功晉級。反觀羅天宇最終只獲得82分，不幸跌入危險區，情況令人擔憂。
評審狠批羅天宇縮膊兼做多咗 緋聞女友陳懿德全程肉緊
對於羅天宇的表現，評審們亦毫不留情地指出問題所在。評審海兒直指看得出他非常緊張，唱歌時經常縮起膊頭，更點出其姿勢問題：「我睇到你隻腳冇乜前後，同埋你嘅 Distance 係比較近，已經近過你嘅肩距，喺下身重心咁窄嘅時候，左右搖擺用咗好多肌肉去平衡，導致全身過於緊繃影響氣息。」而肥媽則認為羅天宇雖然天生靚聲，但可惜在演繹上融入太多不必要的技巧，簡單一句「做多咗！」總結其表現。坐在觀眾席的緋聞女友陳懿德雖然戴著口罩，但從她專注的眼神可見，她全程為天宇的表現感到相當肉緊，聽得十分陶醉又緊張。
網民嘆羅天宇壓力太大 可惜靚聲被浪費
節目播出後，不少網民都對羅天宇的表現感到可惜，認為他壓力過大影響了發揮。有網民留言表示：「見到佢出場已經好緊張，成個人硬晒」、「可能第一次除面具，加上緋聞女友喺度，壓力爆煲啦」。亦有網民認為他的聲音條件很好，但這次選曲和表現確實失準：「佢把聲其實幾好聽，但今次真係唱得麻麻」、「希望佢唔好被淘汰，下次調整好心態再嚟過」。大部分留言都希望他能成功晉級，不要浪費一把好聲音。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期