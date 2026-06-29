中年好聲音4｜范子睿劉洋組「雙響炮」！飆高音炸爆舞台獲讚：重量級組合

《中年好聲音4》昨晚（6月28日）的對決中，「頭號殺手」范子睿夥拍《中3》「重炮手」劉洋組成的「雙響炮」組合，以一曲譚詠麟的經典金曲《暴風女神 Lorelei》震撼全場，兩人火力全開的演出成功奪得92分高分。究竟這個被譽為「重量級」的組合，背後有何火花？