中年好聲音4｜范子睿劉洋組「雙響炮」！飆高音炸爆舞台獲讚：重量級組合
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《中年好聲音4》昨晚（6月28日）的對決中，「頭號殺手」范子睿夥拍《中3》「重炮手」劉洋組成的「雙響炮」組合，以一曲譚詠麟的經典金曲《暴風女神 Lorelei》震撼全場，兩人火力全開的演出成功奪得92分高分。究竟這個被譽為「重量級」的組合，背後有何火花？
范子睿劉洋黑超上陣 完美演繹炸爆舞台
范子睿與劉洋組成的「雙響炮」組合，甫出場已氣勢十足，兩人戴上型格黑超，氣場全開。劉洋透露之所以選擇與范子睿合作，是欣賞對方極具感染力的聲線，大讚：「他唱李宗盛的歌挺好聽，很有故事感。」兩人於舞台上瘋狂飆高音，火力全開，完美演繹了何謂「炸爆舞台」，將現場氣氛推至頂點，最終成功獲得92分佳績。
周國豐激讚炒熱氣氛 孫耀威指二人有來有往
評審周國豐對他們的舞台魅力讚不絕口，稱他們是當晚最能帶動氣氛的一組：「令到我哋全場 High 晒！」他更指出劉洋的「拉咪」技巧可媲美肥媽，並成功激發出范子睿更多的「不可能性」。孫耀威亦表示，范子睿的聲音完全沒有被力量型的劉洋壓倒，兩人表現「有來有往」，極具可看性。
李志剛直呼好正 封二人為重量級組合
評審李志剛在看完表演後，難掩興奮之情，直接給予極高評價，大呼：「好 Enjoy，覺得好正，成個組合係重量級。」「重量級組合」的稱號，無疑是對范子睿與劉洋這次合作的最高肯定，也印證了他們在舞台上的強大威力。
網民力撐雙響炮 期待二人再次合作
這個強強聯手的組合亦引起網民熱議，不少觀眾留言表示：「呢個組合好有火花！炸爆個台！」、「劉洋把聲真係重炮手，但范子睿完全冇被比下去！」、「92分都算高分，但我覺得可以再高啲！」、「重量級組合，個名改得好！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期